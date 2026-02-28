Cómo ahuyentar a las ratas del jardín usando a la planta de ruda: repelente casero efectivo

Estos roedores poseen un sentido del olfato altamente desarrollado, y los aceites esenciales presentes en las hojas de la ruda actúan como un irritante natural que las obliga a buscar refugio en otros lugares, lejos de tu jardín.

A diferencia de los raticidas químicos, usar la ruda en el jardín es una opción ecológica que no contamina la tierra ni pone en riesgo la vida de otros animales beneficiosos, como pájaros o polinizadores. Es decir, es una técnica económica, sostenible y fácil de mantener.

ruda plantar jardin de casa.jpg La ruda puede ser un efectivo repelente casero y económico.

Aunque es un excelente repelente, la ruda puede ser tóxica si se ingiere en grandes cantidades. Si tienes mascotas o niños pequeños, asegúrate de colocarlos en lugares de difícil acceso.

Cómo aplicar la ruda como repelente casero

Existen dos formas principales de utilizar este aliado verde para proteger tu espacio exterior: