Inauguran la primera "ruta roja" del mundo para proteger animales silvestres

Esta construcción es considerada una de las infraestructuras de conservación más importantes del país y un modelo para el mundo en la que combina transporte moderno con protección de la biodiversidad.

Ruta (2)

Como es esta ruta

Para evitar atropellamientos y fragmentación del hábitat, se construyeron estructuras específicas como pasos elevados cubiertos de vegetación (ecoductos) y túneles subterráneos que permiten a especies como tigres, leopardos, ciervos y otros animales cruzar la ruta sin entrar en contacto con el tráfico.

Los elementos rojos presentes en la “ruta roja” cumplen una función de seguridad y señalización vial especializada. Su color advierte a los conductores sobre la proximidad de pasos destinados al cruce de fauna silvestre, como ecoductos y túneles subterráneos, indicando que deben reducir la velocidad y extremar la precaución.

Este proyecto es considerado el primero de su tipo en el mundo, y ya inspira a otras naciones a repensar sus carreteras. Es un ejemplo de cómo la ingeniería y la conservación pueden coexistir, ofreciendo soluciones donde progreso y biodiversidad avanzan de la mano, y mostrando que cuidar la vida silvestre puede ser tan estratégico como mejorar la conectividad vial.