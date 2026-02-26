La ruta continua más larga del planeta Tierra: supera los 14.000 kilómetros

A diferencia de otras rutas largas del planeta Tierra que se interrumpen o requieren desvíos, Highway One mantiene una continuidad ininterrumpida que permite planificar viajes de extremo a extremo sin necesidad de abandonar la ruta principal. Los viajeros pueden, por ejemplo, iniciar su recorrido en Sydney, dirigirse hacia el norte hasta Cairns, o hacia el oeste hasta Perth, disfrutando de la diversidad de climas y paisajes que ofrece Australia.

Highway One en Australia

Cómo es la ruta más larga del planeta Tierra

La ruta es mayoritariamente pavimentada y señalizada, lo que garantiza seguridad y accesibilidad, aunque algunos tramos requieren precaución debido a las condiciones climáticas extremas o a la fauna autóctona que puede cruzar la carretera.

Además, cuenta con numerosas conexiones con rutas secundarias, permitiendo a los viajeros explorar áreas remotas y parques nacionales. Su diseño incorpora curvas suaves y rectas prolongadas, adaptándose a la geografía del terreno y respetando los ecosistemas circundantes. La infraestructura vial incluye puentes, túneles y pasos elevados que facilitan la continuidad en zonas complejas, como estuarios y montañas.

Recorrer la carretera continua más larga del planeta Tierra no es solo un desafío físico, sino también una experiencia cultural y sensorial. Cada kilómetro refleja la diversidad de Australia, invitando a detenerse, descubrir pequeñas comunidades y apreciar la riqueza natural que se despliega a lo largo de más de 14.000 kilómetros de asfalto interminable.