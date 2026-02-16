Un camión volcó sobre la ruta en Luján de Cuyo y la uva que llevaba quedó desparramada en el asfalto

La escena dejó una postal que sorprendió a quienes transitaban por el lugar: cientos de kilos de uva esparcidos sobre parte de la calzada, lo que obligó a montar un operativo para ordenar el tránsito y limpiar la zona.

Maniobra para evitar un accidente mayor

camión vuelco uva 2 El camionero que transportaba un cargamento de uva notó problemas en el sistema de frenos y debió realizar maniobras para evitar un problema mayor. Ministerio de Seguridad

Según informó la Subcomisaría El Carrizal, el conductor fue identificado como Marcelo Exequiel Garro, de 24 años y oriundo de Rivadavia, quien manejaba un camión Scania con acoplado en dirección desde Medrano hacia la bodega Chandon.

Durante el trayecto, el chofer detectó una falla en el sistema de frenos y decidió realizar una maniobra de emergencia. Como consecuencia, el acoplado volcó y la carga de uva terminó ocupando aproximadamente la mitad de la ruta.

A pesar del incidente, el conductor no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud al momento de la intervención policial.

Operativo para despejar la ruta

Tras el llamado al 911, se dispuso la presencia de personal de Tránsito municipal para regular la circulación vehicular y evitar nuevos incidentes en la zona. También trabajaron Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, quienes realizaron tareas de limpieza de la uva sobre la calzada.

El tránsito se vio parcialmente afectado mientras se aguardaba la llegada de otro camión de la empresa transportista, que debía retirar la carga mediante maquinaria para liberar completamente la ruta.

El episodio no dejó heridos ni daños a terceros, aunque sí generó demoras y una imagen llamativa frente a la bodega ubicada en la zona, donde la cosecha de uva terminó, por un rato, directamente sobre el asfalto.