Un camión con acoplado que transportaba uva protagonizó un accidente vial este lunes por la tarde en la zona de El Carrizal, en Luján de Cuyo, luego de que el conductor advirtiera que el vehículo se había quedado sin frenos mientras circulaba hacia una bodega.
Un camión volcó sobre la ruta en Luján de Cuyo y la uva que llevaba quedó desparramada en el asfalto
El camionero no pudo detener el vehículo porque no tenía frenos. La uva ocupó media calzada de la RP Nº 16, en el Carrizal
Pese al impacto visual del vuelco y la carga desparramada sobre el asfalto, no hubo personas heridas.
El hecho ocurrió alrededor de las 16 sobre la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 20. El propio chofer alertó al 911 y explicó que debió realizar una maniobra para evitar consecuencias mayores, lo que provocó el vuelco del acoplado.
La escena dejó una postal que sorprendió a quienes transitaban por el lugar: cientos de kilos de uva esparcidos sobre parte de la calzada, lo que obligó a montar un operativo para ordenar el tránsito y limpiar la zona.
Maniobra para evitar un accidente mayor
Según informó la Subcomisaría El Carrizal, el conductor fue identificado como Marcelo Exequiel Garro, de 24 años y oriundo de Rivadavia, quien manejaba un camión Scania con acoplado en dirección desde Medrano hacia la bodega Chandon.
Durante el trayecto, el chofer detectó una falla en el sistema de frenos y decidió realizar una maniobra de emergencia. Como consecuencia, el acoplado volcó y la carga de uva terminó ocupando aproximadamente la mitad de la ruta.
A pesar del incidente, el conductor no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud al momento de la intervención policial.
Operativo para despejar la ruta
Tras el llamado al 911, se dispuso la presencia de personal de Tránsito municipal para regular la circulación vehicular y evitar nuevos incidentes en la zona. También trabajaron Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, quienes realizaron tareas de limpieza de la uva sobre la calzada.
El tránsito se vio parcialmente afectado mientras se aguardaba la llegada de otro camión de la empresa transportista, que debía retirar la carga mediante maquinaria para liberar completamente la ruta.
El episodio no dejó heridos ni daños a terceros, aunque sí generó demoras y una imagen llamativa frente a la bodega ubicada en la zona, donde la cosecha de uva terminó, por un rato, directamente sobre el asfalto.