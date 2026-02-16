AYSAM negó que el pozo en el que cayó un camión haya sido por colapso del colector cloacal: las causas

"Es incorrecto decir que se ha producido un colapso del colector cloacal. La infraestructura de la red se encuentra íntegra. El hundimiento no fue por rotura de la cañería principal sino por una conjunción de factores externos y climáticos" señalaron.

image Para AYSAM, el colapso del colector cloacal no fue la causa de la grieta y el hundimiento, sino la filtración de agua de lluvia que debilitó el suelo y el excesivo peso del camión

Qué provocó el pozo en el que cayó el camión, según AYSAM

Al cabo del análisis de lo ocurrido, desde el área técnica concluyeron en que el socavón que casi "se tragó" al camión resultó provocado por tres factores, entre los que está el peso del equipo (unas 25 toneladas).

En cuanto al factor climático, mencionaron una "sobrecarga" de agua por la tormenta del domingo 15 por la mañana.

"El ingreso de caudales pluviales ajenos al sistema cloacal generó una presión extraordinaria, provocando una filtración de líquido entre la losa y el fuste de la boca de registro (BR)", explicaron no sin mencionar la "vulnerabilidad del terreno".

Al respecto, señalaron que la filtración de la abundante agua de lluvia "se desplazó hacia una excavación de una intervención anterior, afectando la compactación del suelo, ya debilitado por la humedad".

Lo que para AYSAM terminó de provocar la grieta en la calle y el hundimiento fue la excesiva carga externa. Es decir, los 25.000 kilos transportados por el camión, una carga demasiado pesada "que excedió la capacidad de soporte del suelo".

El "plan de remediación inmediato" de AYSAM

Por lo pronto, el equipo técnico de Aguas Mendocinas (AYSAM) seguía en la tarde de este lunes abocado a reacondicionar el lugar para la normalización del tránsito en esa arteria de Maipú. Un plan de remediación en cuatro etapas.

El primer paso fue despejar el material afectado y limpiar la zona de intervención. Y, acto seguido, el sellado de la boca de registro, una impermeabilización "para evitar futuras filtraciones".

Lo que resta ejecutar es la estabilización, ni más ni menos que colocar cemento alrededor de la estructura para asegurar la firmeza del terreno. Y finalmente la compactación final, para que los vehículos puedan volver a transitar en forma segura.