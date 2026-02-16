La madre de Nataniel Guzmán se esperanzó con el cambio de fiscal en la causa de su hijo desaparecido

Qué implica para la madre de Nataniel Guzmán el cambio de fiscal

El traspaso de la causa representa un nuevo capítulo en una investigación que, después de tres años de búsqueda, todavía no logró esclarecer qué ocurrió con Nataniel Guzmán. La madre del joven aseguró que su principal expectativa es que la nueva fiscal avance con determinación y pueda aportar respuestas concretas.

En declaraciones televisivas, sostuvo que espera que la funcionaria continúe lo realizado hasta ahora o retome aspectos que, según su visión, quedaron pendientes durante la investigación anterior. Para Saavedra, el punto central sigue siendo conocer la verdad sobre lo ocurrido con su hijo.

Nataniel Guzmán.jpg El joven Nataniel Guzmán desapareció el 27 de enero del 2023. Desde ese día, nunca más se supo de él. Su madre criticó a la investigación local.

La mujer también fue crítica respecto de la investigación judicial llevada adelante hasta ahora. Señaló que, a su entender, nunca existió una línea investigativa clara y cuestionó especialmente una de las hipótesis iniciales del fiscal que analizaba la posibilidad de una autoeliminación. Desde el comienzo, afirmó, consideró que esa teoría no era real.

Otra línea investigativa apuntó a posibles contactos del joven en el departamento de Las Heras vinculados con la contratación de servicios sexuales. En ese marco se realizaron allanamientos donde se secuestraron armas, aunque la investigación no derivó en conclusiones firmes ni avances concretos sobre el paradero del abogado.

Consultada sobre la posibilidad de encontrarlo con vida, Saavedra reconoció que hoy no mantiene esa esperanza, salvo ante un escenario excepcional como una pérdida de memoria. Según expresó, su hijo salió de su casa con la intención de regresar y nunca volvió, lo que refuerza sus dudas sobre lo ocurrido.

La desaparición de Nataniel Guzmán y la incasable tarea de su madre

Marcha por Nataniel Guzmán.jpg Se realizaron diversas marchas para pedir que se esclarezca el caso de la desaparición de Nataniel Guzmán.

Nataniel Guzmán, abogado oriundo de Jujuy y radicado en la Ciudad de Mendoza, fue visto por última vez el 27 de enero de 2023. Aquella mañana había despedido a amigos que lo visitaban y luego salió de su vivienda. Desde entonces no volvió a tener contacto con familiares ni conocidos.

La investigación logró reconstruir parte de sus últimos movimientos. Registros de su tarjeta SUBE indican que abordó un colectivo de la línea 630 con destino a Las Heras y que ese fue el único viaje registrado ese día. No hubo constancia de un regreso.

El teléfono celular del abogado continuó activo durante varios días posteriores a la desaparición y registró comunicaciones salientes hasta fines de enero. Sin embargo, pese a ese margen de tiempo, La investigación no logró establecer su ubicación ni reconstruir con precisión qué ocurrió después de que subiera al colectivo.

A lo largo de estos años, Silvia Saavedra encabezó múltiples acciones y protestas para mantener visible el caso y reclamar avances. Ha cuestionado reiteradamente el desempeño judicial y sostuvo que la investigación presentó falencias desde sus primeras etapas. Entre sus críticas, remarcó que no se logró localizar a su hijo pese a que su teléfono permaneció operativo durante varios días.

Ante la falta de resultados, la familia impulsó gestiones para que organismos nacionales colaboraran en la búsqueda a través del sistema federal destinado a personas desaparecidas. Paralelamente, el Gobierno provincial actualizó la recompensa ofrecida a quienes aporten datos certeros que permitan esclarecer el caso, elevando el monto a 12,5 millones de pesos.

Cada aniversario de la desaparición renueva el reclamo público de la familia, que insiste en la necesidad de sostener la difusión para evitar que el expediente pierda visibilidad. A tres años del hecho, el cambio de fiscal abre una nueva etapa en una causa que aún no tiene respuestas y que continúa marcada por interrogantes sobre qué pasó con Nataniel Guzmán.