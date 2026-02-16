Para que pase el Metrotranvía, 82 familias serán trasladadas en Las Heras y Luján de Cuyo

obra lujan de cuyo carrodilla metrotranvia Así se ve desde el aire la nueva traza del Metrotranvía que avanza en Luján de Cuyo. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Y en eso trabajan de manera mancomunada distintas áreas de Gobierno y las propias prestadoras: “La traza nueva pasa por lugares que involucran instalaciones ya hechas o proyectadas de gas, agua y electricidad y las empresas ven una oportunidad para hacer sus obras”, dijo a Diario UNO, Daniel Vilches, presidente de la Sociedad de Transporte (STM).

Además, se avanza en la construcción de dos nuevos barrios, cada uno con sus características, para formalizar dentro de 4 o 5 meses el traslado de quienes hoy viven sobre los terrenos por los que pasará el Metrotranvía.

Las familias del Metrotranvía, en Las Heras

Cuando la obra del Metrotranvía avanzó hacia el Norte, la empresa y el Gobierno se toparon con el primer gran escollo: el barrio Güemes.

“Teníamos que continuar con la traza desde la estación Avellaneda (400 m antes de Panquehua) para poder seguir hasta el aeropuerto. Y nos encontramos con 68 familias que hace 40 años viven allí”, repasó Vilches.

El barrio Güemes es un asentamiento histórico ubicado en los baldíos abandonados del viejo ferrocarril. Las viviendas son precarias, algunas familias son numerosas y unas 4 o 5 están montadas exactamente sobre las vías.

“Fueron censadas una por una todas las personas del barrio Güemes. En total son 68 familias que tenemos bien identificadas y trasladaremos todas unidas a un nuevo barrio que está en construcción”, aseguró el funcionario.

barrio guemes las heras metrotranvia Hasta aquí llegó la traza nueva del Metrotranvía en Las Heras. 68 familias deberán ser trasladadas para poder seguir avanzando.

Para ellas y otras familias de Las Heras que también necesitan soluciones habitacionales se están levantando 3 manzanas. La obra va avanzada. “Estamos en la etapa de urbanización y vivienda y esperamos tenerla lista en 5 meses”, dijo Vilches.

Pero como la obra del Metrotranvía va más rápido que la de las viviendas, antes de la mudanza, se les pedirá a las familias que están sobre las vías que se trasladen provisoriamente, a otro lugar. “Necesitamos que nos ayuden”, expresó el funcionario de la STM, prometiendo que es apenas por unos meses hasta que puedan entregarles sus nuevas casas.

El Metrotranvía cambiará la fisonomía del lugar. Dicen desde Gobierno que, como pasó en Godoy Cruz y Maipú, la obra hace más visibilizables lugares que hasta ahora estaban ocultos y les da seguridad.

“Los municipios colaboran con iluminación, con plazas y bicisendas alrededor de la traza”, aportó Vilches y adelantó que, en el caso del predio de Las Heras, una vez que esté liberado, la Municipalidad podrá avanzar en la apertura de nuevas calles para generar arterias de conexión entre el Oeste y el Este del departamento.

metrotranvia obra lujan de cuyo paso Junto a la obra del Metrotranvía, municipios desarrollan bicisendas e iluminación. En la imagen, la zona de calle Juan José Paso, en Luján de Cuyo. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Las familias del Metrotranvía, en Luján de Cuyo

La proyección de la traza del Metrotranvía hacia Luján también tuvo en cuenta la necesidad de trasladar –inicialmente- a 9 familias, cuyas casas se encuentran paralelas a calle San Martín, entre Besares y Pueyrredón, justo por donde tiene que pasar la obra.

Finalmente, las familias que deberán emprender la mudanza son 14, porque el proyecto se extendió un kilómetro más hacia el Sur para llegar hasta la Facultad de Ciencias Agrarias, en calle Almirante Brown y en ese tramo viven 5 familias más.

Actualmente esa etapa de la obra del Metrotranvía está en proceso de evaluación de impacto ambiental. Ya pasó la consulta popular y resta la aprobación final, que se espera que salga en cuestión de semanas. “Pueden resultar observaciones u órdenes, como las de plantar arboleda”, expresó Daniel Vilches.

lujan de cuyo metrotranvia ampliacion besares-pueyrredon El Metrotranvía pasará por el costado este del Cacique Guaymallén. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

En este caso, las casas a demoler son construcciones con notas de perpetuidad, pero están sobre las vías por lo que, por más de que hace 20 años que se encuentran en esos terrenos, no pudieron ni podrán adquirir el dominio .

“Son familias tipo, de pocos integrantes. Variopintas porque hay algunas con niños, con jóvenes y también algunos adultos mayores. La mayoría son familiares entre sí”, contó Vilches sobre el relevamiento que ya se llevó a cabo.

“Es gente habituada al trabajo urbano por lo que nos planteamos conseguir un terreno que resultara para ellos, para que sus vidas no tuviesen que cambiar demasiado y la adaptación fuese más rápida”, agregó.

ipv casas lujan de cuyo metrotranvia obra Así avanza el nuevo barrio del IPV para las familias del Metrotranvía de Luján de Cuyo. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Estas familias serán trasladadas en bloque, dentro de unos 4 meses, a un barrio que construye el IPV a aproximadamente 4 kilómetros de su asiento actual.

Entre que las mudanzas y el final de la obra completa -que une el aeropuerto El Plumerillo, en Las Heras, con la Facultad de Ciencias Agrarias, en Luján de Cuyo- se concreta, habrá habilitaciones parciales para poner en funcionamiento el nuevo servicio del Metrotranvía de manera progresiva.

metrotranvia obra lujan de cuyo vias paso La obra del Metrotranvía avanza hacia Luján de Cuyo. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Así lo confirmó el ministro Natalio Mema durante una visita a las vías por la zona de Carrodilla.