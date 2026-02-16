Ni natación, ni yoga: el ejercicio que previene la joroba en adultos mayores

A diferencia de otros ejercicios de alto impacto, el pilates terapéutico se enfoca en tres pilares fundamentales para combatir la joroba:

Fortalecimiento del "Core": al trabajar los músculos profundos del abdomen y la espalda baja, se crea un soporte natural que mantiene la columna alineada.

Apertura del Pecho: muchos ejercicios de Pilates están diseñados para estirar los músculos pectorales, que suelen estar contraídos y "tiran" de los hombros hacia adelante.

Conciencia Corporal: el método enseña a los mayores a identificar cuándo su postura es incorrecta, permitiéndoles corregirse de forma autónoma en su vida diaria.

pilates, adultos mayores

Además de mejorar la postura, estudios publicados confirman que la práctica constante de pilates en personas de más de 60 años reduce significativamente el riesgo de caídas al mejorar el equilibrio y la coordinación motora.

Síntomas y consecuencias de la joroba en los adultos mayores

Si eres un adulto mayor, tienes que saber que la joroba de tu espalda puede generarse, aunque verás y sentirás los siguientes síntomas:

Curvatura visible y pronunciada en la parte superior de la espalda.

Dolor lumbar y rigidez en la columna.

Fatiga muscular y hombros inclinados hacia adelante.

Dificultad para respirar debido a la compresión pulmonar en casos severos.