Ni estiramiento, ni pilates: el ejercicio con el que los adultos mayores pueden recuperar la flexibilidad

Esto elimina la barrera del miedo al equilibrio, permitiendo que el enfoque se centre al 100% en la extensión muscular y la respiración, y se presenta como una solución integral en los adultos mayores.

Al realizar giros suaves, extensiones de columna y estiramientos de cadera desde una posición sentada, se logra:

Aumento del rango de movimiento: mejora la lubricación articular sin impacto.

Reducción de dolores crónicos: especialmente efectivo para la artritis o lumbalgias.

Conexión mente-cuerpo: reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

yoga, adultos mayores El yoga en silla puede ser altamente beneficioso para los adultos mayores.

Expertos en gerontología señalan que el yoga adaptado permite que personas con movilidad reducida o problemas de equilibrio se mantengan activas. "La silla no es un obstáculo, es una herramienta que ofrece confianza", comentan.

Cómo empezar hoy mismo

Lo mejor de este ejercicio es su accesibilidad. No se necesita ropa técnica ni equipos costosos; solo una silla estable sin ruedas y ropa cómoda. Incluso, puedes hacerlo desde tu propia casa.

La flexibilidad no es solo una cuestión de "tocar la punta de los pies". En lo que respecta a los adultos mayores, la flexibilidad es sinónimo de autonomía. Ser capaz de abrocharse los zapatos, alcanzar un objeto en un estante alto o girar el cuello para mirar al cruzar la calle depende directamente de este tipo de ejercicio.