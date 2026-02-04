Ni natación, ni yoga: el sencillo ejercicio que elimina las "alas de murciélago" en adultos mayores

Según instituciones como la Mayo Clinic, este ejercicio trabaja directamente los pectorales y, sobre todo, el tríceps, que es el músculo que da soporte a la zona posterior del brazo.

Al fortalecer este grupo muscular, los adultos mayores rellenan el espacio donde antes solo había tejido flácido, tensando la piel de forma natural.

Además de la estética, este ejercicio mejora la postura y la capacidad para realizar actividades cotidianas, como empujar puertas pesadas o levantarse de una silla con apoyo.

Además de la estética, este ejercicio mejora la postura.

Si lo realizas de pie, la carga sobre las articulaciones de las muñecas y los hombros es significativamente menor, lo que lo hace ideal para aquellos adultos mayores con artritis o movilidad reducida.

Los especialistas sugieren comenzar con 3 series de 10 a 12 repeticiones, tres veces por semana. Combinar esta rutina con una dieta equilibrada rica en proteínas potenciará la recuperación del tejido muscular.

Cómo realizar este ejercio correctamente