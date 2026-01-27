Tu cuerpo no está cansado, el sedentarismo te está robando la energía

Cuando el movimiento diario es nulo, el cuerpo entra en un "modo pausa" donde las hormonas se desajustan y el ánimo decae. Los datos son contundentes: pasar de 2.000 a 7.000 pasos diarios reduce drásticamente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y depresión, las patologías más prevalentes de nuestra época.

Existe un error común: creer que una hora de gimnasio anula 23 horas de sedentarismo. No funciona así.

El entrenamiento desafía al cuerpo para que se adapte y fortalezca. En cambio, el movimiento cotidiano es la mecha que mantiene el sistema encendido todo el día.

Podés entrenar tres veces por semana, pero si el resto del tiempo permanecés estático, tu cuerpo seguirá interpretando que vivís en sedentarismo.

Adiós al sedentarismo: el método MAD para un equilibrio vital

El movimiento pierde su eficacia si no se integra en una tríada coherente. Bajo el método MAD (Moverse, Alimentarse, Descansar), entendemos que:

Moverse es la chispa que activa el sistema.

Alimentarse es el combustible indispensable; sin nutrientes de calidad, no hay construcción posible.

Descansar es el "taller" de reparación. Sin un sueño reparador, el cerebro no procesa información y el sistema inmunológico se debilita.

Ejercicio al aire libre en el parque. Foto Axel Lloret. Hacer ejercicio con regularidad es la clave para sentirte menos cansado. Axel Lloret

Moverse es, en última instancia, una forma de reconexión personal. No es una obligación impuesta por la culpa, sino una herramienta para ganar claridad mental y bienestar emocional. La salud no es el resultado de una sesión aislada: es el acumulado de cada paso consciente, cada elección alimenticia y cada noche de descanso reparador.

Fuente: Lic. Javier Aristegui - Método MAD: Movimiento, Alimento, Descanso