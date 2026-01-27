Adiós a la clásica plancha: las sencillas variantes que fortalecen el abdomen en 60 segundos

La plancha es uno de los ejercicios tradicionales que nos ayuda a trabajar el abdomen y fortalecer el core. Pocos saben que esta postura tiene múltiples variantes, las cuales también están enfocadas a distintos grupos musculares. En este sentido, te contaré cuáles son las alternativas que podés hacer en casa y que no solo mejorará la región abdominal, sino también piernas, glúteos y brazos.
Estas son las alternativas a la plancha tradicional que tenés que incorporar a tu entrenamiento
En la plancha, la técnica lo es todo. Incluso, priorizar la postura por sobre el tiempo que duramos haciéndola nos permitirá conseguir mejores resultados.
Quienes recién empiezan a entrenar podrán cumplir sos objetivos comenzando a practicar la plancha clásica, la cual se puede hacer con apoyo en antebrazos (plancha baja) o en las manos (plancha alta) sosteniendo el cuerpo recto, manteniendo una línea desde los hombros hasta los talones.
Pero si tu cuerpo ya está acostumbrado a las distintas rutinas de entrenamiento enfocadas en el core, podrás poner en práctica las siguientes alternativas, que sugieren los especialistas de Cuerpo y Mente, durante 60 segundos:
- Plancha subiendo y bajando rodillas
En esta alternativa, debemos mantener la posición de plancha sobre antebrazos mientras bajamos una rodilla y después la otra para luego subirlas, también una por una. Este leve movimiento de las piernas genera inestabilidad y además permite ir variar la carga en el abdomen. Cuando hay apoyo de rodillas, el ejercicio es menos intenso.
- Plancha con balanceo
En esta segunda opción se incorpora el balanceo hacia delante y hacia atrás. Para hacerlo debemos empujar los talones hacia delante y hacia atrás, mientras mantenemos la línea posterior de la plancha. En esta variante se trabajan más los hombros.
- Plancha con toques laterales de cadera
Aumentando el nivel de dificultad encontramos la plancha con toques de cadera. Este ejercicio consiste en ir girando ambos pies de un lado al otro, para intentar tocar el suelo con el lateral de la cadera. Es una postura que exige notablemente el abdomen.
- Plancha con elevación de cadera
Este ejercicio es el que más activa los oblicuos. Se trata de una plancha de antebrazos que incorpora la subida del glúteo, para crear una especia de triángulo con la espalda y las piernas. En esta variante, la cabeza debe quedar entre los brazos cada vez que subimos.