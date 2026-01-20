Cómo limpiar la plancha y eliminar las manchas negras que arruinan la ropa

La sal es un producto que se emplea mucho en la limpieza. Solo tienes que espolvorear sobre un paño de cocina varias cucharadas de sal y enchufar la plancha. Cuando la misma esté caliente, tienes que planchar el paño de cocina y deslizar los granos de sal para ir sacando las manchas.

2. Vinagre

Realiza una mezcla de vinagre blanco y sal, calienta esa mezcla y empapa un paño limpio con la misma. Posteriormente, frota sobre las manchas de la plancha y verás como en segundos ésta quedará limpia y lista para usarse en casa.

3. Limón

El limón es un cítrico que cuenta con propiedades desinfectantes importantes. Para poder eliminar las manchas de la plancha, solo debes cortar un limón por la mitad y frotarlo por la superficie sucia. Al final, limpia con un paño húmedo y verás cómo las manchas desaparecen.

4. Bicarbonato de sodio

Otro de los ingredientes o elementos que más se usan al limpiar la casa es el bicarbonato de sodio. Para poder limpiar una plancha, solo tienes que mezclar bicarbonato de sodio con agua caliente, luego empapa un paño con esta preparación y aplica sobre la parte metálica de la plancha. El próximo paso será limpiarla con una esponja limpia.

Plancha ropa (2) Las manchas de la plancha pueden limpiarse con bicarbonato de sodio, sal, limón, etc.

5. Pasta de dientes

Solo tienes que frotar la suela fría de la plancha con pasta de dientes, usar un paño para remover las manchas y luego simplemente enjuagar y remover los restos de suciedad con un paño limpio y húmedo.