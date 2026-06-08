Los coordinadores del Paso Cristo Redentor anunciaron que el túnel internacional será cerrado de manera preventiva ante los pronósticos de nevadas que afectan la transitabilidad segura por la alta montaña.
Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas en la alta montaña
El cierre es de manera preventiva ante los pronósticos de nevadas. Este lunes el Paso Cristo Redentor funciona con su horario habitual de invierno
A través de un comunicado, indicaron que el martes 9 de junio el paso internacional permanecerá cerrado por las nevadas que se esperan que comiencen ese día.
El cierre de barreras en Uspallata será a las 19, mientras que en Guardia Vieja, Chile, será a las 18 debido a la diferencia de una hora. El túnel internacional estará habilitado del lado argentino hasta las 21 y del lado del vecino país hasta las 20.
En el mismo comunicado no indicaron cuánto tiempo estará cerrado el Paso Cristo Redentor, por lo que se espera nuevo aviso.
Nevadas en la alta montaña
Algunos pronósticos indican que el miércoles se mantendrá la situación de nevadas en la cordillera, por lo que habría muy pocas chances de su reapertura para ese día.
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que el jueves habría una ventana de buenas condiciones del tiempo que podría permitir una reapertura, pero desde el viernes y el sábado habría otra nevadas que podría afectar el Paso Cristo Redentor.