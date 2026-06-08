Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas en la alta montaña

paso cristo redentor las cuevas paso a chile 2 El jueves habría una ventana de buen tiempo y desde el viernes volverían las nevadas que complicarán la transitabilidad segura en el Paso Cristo Redentor. Imagen ilustrativa.

En el mismo comunicado no indicaron cuánto tiempo estará cerrado el Paso Cristo Redentor, por lo que se espera nuevo aviso.

Nevadas en la alta montaña

Algunos pronósticos indican que el miércoles se mantendrá la situación de nevadas en la cordillera, por lo que habría muy pocas chances de su reapertura para ese día.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que el jueves habría una ventana de buenas condiciones del tiempo que podría permitir una reapertura, pero desde el viernes y el sábado habría otra nevadas que podría afectar el Paso Cristo Redentor.