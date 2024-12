8 trucos mágicos de limpieza para la casa que probablemente no conocías

Trucos de limpieza sencillos.png

Truco de limpieza de cristales con una media

Limpiar cristales es una tarea abrumadora y estresante. Una vez que hayas pasado el agua o productos líquidos, seca con una media que ya no uses. De esta forma no quedaran restos de pelusa ni marcas de agua.

Cómo eliminar las manchas de la madera con pasta de dientes

Los muebles y superficies de madera muchas veces se manchan. Una forma sencilla de limpiar esas marcas es con pasta dental. Frota por encima de la mancha pasta dental con un paño o cepillo y luego retira con un paño húmedo pero no mojado.

Truco para limpiar los restos de maquillaje de la ropa con agua oxigenada

Sin querer, muchas veces manchamos nuestras prendas de ropa con maquillaje. Algunos productos son difíciles de quitar de las telas. Algo que puedes hacer es dejar en remojo con agua oxigenada durante unos minutos y luego vuelve a lavar.

Limpieza de colchón con bicarbonato

Puedes utilizar el bicarbonato, entre tantas cosas, para blanquear y limpiar tu colchón. Espolvoréalo sobre el colchón para limpiarlo y eliminar cualquier tipo de ácaros. Deja que actúe durante 3 horas y luego aspira.

Que tus espejos brillen gracias a este truco con una patata

Frota una patata cortada por la mitad por la superficie de tu espejo. Luego pasa un paño humedecido con agua y vinagre y seca con un papel de cocina descartable. Observa el brillo único de tus espejos.

Desinfecta la licuadora con vinagre blanco

Es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en casa. Para que no queden restos de comida ni manchas de alimentos, una opción es colocar un chorro de vinagre dentro, con un poco de agua y detergente. Encender la batidora y luego enjuagar.

Sácale brillo a la bañera con un pomelo

Los cítricos no sólo tienen poderes para nuestra salud. También son poderosos limpiadores. En este caso necesitarás un pomelo y sal. Coloca sal por la bañera y frota con un pomelo cortado a la mitad. Luego enjuaga con agua y deslúmbrate con el brillo de tu bañera.

Mantén limpias tus macetas y plantas con cáscaras de huevo

Muchas veces las plantas, flores, agua y tierra dejan manchas en las paredes de las macetas y floreros. Para eliminarlas, coloca cáscaras de huevo cocido y cúbrelas con agua tibia. Echa un chorrito de jabón de lavavajillas y sacude.