ANMAT prohibió una conocida marca de productos de limpieza que se vendía por redes sociales

¿Cuál es la marca prohibida por ANMAT y por qué es peligrosa?

Se trata de la firma Maxus. Según detalló la entidad liderada por el administrador nacional Luis Eduardo Fontana, la decisión se tomó tras detectar que estos artículos se ofrecían al público sin poseer el debido registro sanitario.

Al no contar con los avales correspondientes, las autoridades advirtieron que se desconocen por completo sus condiciones de manufactura, los componentes químicos utilizados y los controles de calidad indispensables. Esto representa un potencial riesgo para la salud de quienes manipulan estos líquidos, polvos y geles en las tareas cotidianas del hogar.

La normativa vigente en Argentina (Resoluciones 708/98 y 709/98) exige de forma estricta que cualquier producto domisanitario presente documentación detallada sobre su composición exacta y sus advertencias de uso antes de salir al mercado, algo que esta marca omitió.

Uno por uno: la lista completa de los productos Maxus prohibidos por ANMAT

La disposición de la ANMAT alcanza a todos los lotes de una extensa variedad de artículos de limpieza y mantenimiento. Si compraste alguno de ellos de manera online, la recomendación es suspender su uso de inmediato:

Desinfectantes y limpiadores de piso .

Lavandina en polvo y detergente lavavajillas .

Desengrasantes , jabón para la ropa y suavizantes .

Productos para piletas: cloro granulado , pastillas de cloro y alguicidas .

Artículos de cosmética automotriz: shampoo para autos , ceras y siliconas .

Lustramuebles, quitamanchas y aromatizantes.

MAXUS DESODORANTES Maxus tiene fuerte presencia en redes sociales.

Investigación en curso y responsables

A raíz de estas graves irregularidades, el organismo inició un sumario sanitario tanto contra la firma comercializadora como contra Johana Vanina Otero, señalada en el expediente oficial como la responsable directa de la mercadería.

La investigación sitúa el origen de la distribución ilegal en un domicilio ubicado en la calle Lisandro de la Torre al 4117, en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires. Las autoridades nacionales ya notificaron formalmente la situación a las distintas jurisdicciones sanitarias del país y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para coordinar el retiro inmediato del mercado y proteger a los usuarios.

Alerta extra: Prótesis y productos médicos ilegales en la mira

En la misma jornada de controles, la ANMAT aplicó otra prohibición absoluta, esta vez en el rubro de la salud. Se ordenó retirar del mercado nacional todos los insumos médicos bajo la marca BIOTECHNOLOGY y dos tipos de implantes quirúrgicos rotulados de la firma Bioprotece SA.

Tras una inspección realizada en Cipolletti, las autoridades determinaron que se trataba de productos médicos falsificados, sin trazabilidad y de altísimo riesgo para los pacientes. Ninguno poseía habilitación ni inscripción en el Registro Nacional de Productores de Tecnología Médica, violando flagrantemente la Ley de Medicamentos (Ley 16.463).