Adiós al cronómetro: experta revela cuál es la clave para tonificar el abdomen haciendo plancha

¿Cómo hacer la plancha para marcar el abdomen rápidamente?

Según asegura la especialista en entrenamiento, el error más común es tratar la plancha como un ejercicio de supervivencia estática. Cuando nos enfocamos únicamente en que el reloj avance, el cuerpo tiende a buscar atajos para ahorrar energía, lo que deriva en una pérdida de la alineación, arqueamiento de la zona lumbar o transferencia del esfuerzo a los hombros y el cuello. Esto, de hecho, puede traer graves lesiones.

ejercicio plancha Las claves para tonificar el abdomen.

Casas subraya que la plancha es un ejercicio de control isométrico activo. No se trata de esperar a que el tiempo pase, sino de generar una tensión interna voluntaria y consciente desde el primer segundo. Esto nos permitirá tonificar el abdomen en tiempo récord.