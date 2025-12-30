Estudio confirma lo imposible: en Europa están apareciendo osos más dóciles

El análisis del estudio y la selección natural

osos italia Los osos pardos italianos fueron objeto de un estudio por su comportamiento más dólcil que otras especies.

Para comprender este fenómeno, los científicos compararon los genomas completos de 13 ejemplares de los Apeninos con los de 9 de Eslovaquia y 15 de América del Norte. El análisis genético permitió identificar variantes específicas asociadas con una reducción de la agresividad. La hipótesis planteada por los investigadores sugiere que, históricamente, los humanos eliminaron a los individuos más feroces, permitiendo que solo los animales más tranquilos se reprodujeran y transmitieran sus genes a la descendencia.

Giorgio Bertorelle, genetista de la Universidad de Ferrara y coautor del trabajo, señala que las interacciones entre humanos y vida silvestre, aunque peligrosas, pueden favorecer la evolución de rasgos que minimizan el conflicto. Este proceso de selección, intencional o no, ha provocado cambios genómicos en toda la población, permitiendo que la especie persista en una franja de tierra donde la naturaleza, las tradiciones y las actividades económicas están intrincadamente entrelazadas.

A pesar de la adaptación exitosa, el trabajo científico también destaca problemas derivados del aislamiento, como una reducción significativa en la diversidad genética y un aumento de la endogamia. Esta erosión genómica hace que los animales sean más vulnerables a defectos congénitos que podrían comprometer su salud. Sin embargo, los expertos sostienen que estas adaptaciones genéticas han sido cruciales para evitar la extinción y mantener un delicado equilibrio de coexistencia pacífica.