Un estudio alerta que conversar al conducir bloquea los reflejos visuales

Multa manejar celular El estudio indicó que no hace falta estar usando las manos para estar distraído.

Durante las pruebas, se observó que la producción de lenguaje impone una carga cognitiva considerable. Buscar palabras en la memoria y planificar oraciones consume recursos en regiones cerebrales que también son responsables de la atención y el control ocular. Cuando la visión y el habla compiten por estos recursos limitados, el procesamiento visual pierde velocidad. Esto no ocurrió cuando los sujetos solo escuchaban, lo que confirma que el esfuerzo mental activo de hablar es el detonante de la interferencia en los sistemas neuronales.

Impacto en la capacidad de manejar

Los hallazgos detallan que el retraso no es uniforme. Si bien la reacción ocular se vio afectada en todas las direcciones, la mirada hacia abajo sufrió demoras más pronunciadas. Esto resulta crítico al manejar, ya que muchos peligros de la carretera, como animales pequeños, niños o baches, suelen aparecer en la parte inferior del campo visual. Una respuesta tardía en esta zona específica incrementa exponencialmente el riesgo de accidentes, dado que cada milisegundo es vital para iniciar el frenado o una maniobra evasiva.

La investigación, publicada en la revista PLOS One, destaca que estos retrasos ocurren antes de que el conductor tenga conciencia de ellos. Incluso el uso de dispositivos de manos libres no elimina el riesgo, pues la planificación del discurso sigue activa. La carga cognitiva no solo retrasa el movimiento del ojo, sino que también estrecha la atención visual, provocando que la mirada se centre excesivamente y pierda detalles periféricos fundamentales para la seguridad en el tránsito.