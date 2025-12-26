Un estudio detalla por qué el enjuague de ajo podría ser el mejor aliado para tus dientes

Ajo Los beneficios del ajo son incontables, y este estudio sumó otro.

La eficacia del tratamiento natural depende directamente de la dosis. El estudio observó que una solución de clorhexidina al 0,2 por ciento superaba al ajo al 2,5 por ciento. No obstante, al elevar la concentración del enjuague vegetal al 3 por ciento, este resultó ser más efectivo para limpiar la saliva de bacterias nocivas que su contraparte química.

Retos para la aceptación en la boca

A pesar de su potencia contra los microbios, el ajo presenta desafíos sensoriales evidentes. Los participantes reportaron efectos secundarios como un sabor desagradable persistente, mal aliento y una sensación de ardor o picor en la boca superior a la de los enjuagues convencionales. Aunque estos efectos son inocuos comparados con las manchas dentales que produce la clorhexidina, pueden disuadir a los usuarios.

El secreto de este vegetal reside en la alicina, un compuesto que se libera al triturarlo y que interfiere en el crecimiento bacteriano. Aunque civilizaciones antiguas ya lo utilizaban, los investigadores concluyen que se requieren ensayos clínicos a mayor escala para consolidar estos hallazgos y desarrollar un producto comercial viable.