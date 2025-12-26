Un estudio detalla por qué el enjuague de ajo podría ser el mejor aliado para tus dientes

El uso de ingredientes naturales en la odontología moderna cobra fuerza gracias a una investigación de la Universidad de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. Este nuevo estudio recopiló y analizó datos de cinco ensayos previos para medir la capacidad del ajo para eliminar bacterias, contrastando sus resultados con la clorhexidina, el compuesto químico que domina el mercado de los enjuagues bucales.
Los datos obtenidos demostraron que los colutorios a base de extracto de ajo lograron reducir la presencia de bacterias dañinas de manera comparable a los productos químicos estándar. El análisis se enfocó en el Mutans Streptococci (MS), un microbio que la ciencia señala como el principal causante de las caries y el deterioro de la salud en la boca.
Conclusiones clave del estudio sobre la concentración
La necesidad de encontrar alternativas surge por los efectos adversos de la clorhexidina. Los autores advierten que el uso prolongado de este químico puede fomentar la resistencia antimicrobiana. Por ello, validar una opción natural y segura es un objetivo central para los especialistas.
La eficacia del tratamiento natural depende directamente de la dosis. El estudio observó que una solución de clorhexidina al 0,2 por ciento superaba al ajo al 2,5 por ciento. No obstante, al elevar la concentración del enjuague vegetal al 3 por ciento, este resultó ser más efectivo para limpiar la saliva de bacterias nocivas que su contraparte química.
Retos para la aceptación en la boca
A pesar de su potencia contra los microbios, el ajo presenta desafíos sensoriales evidentes. Los participantes reportaron efectos secundarios como un sabor desagradable persistente, mal aliento y una sensación de ardor o picor en la boca superior a la de los enjuagues convencionales. Aunque estos efectos son inocuos comparados con las manchas dentales que produce la clorhexidina, pueden disuadir a los usuarios.
El secreto de este vegetal reside en la alicina, un compuesto que se libera al triturarlo y que interfiere en el crecimiento bacteriano. Aunque civilizaciones antiguas ya lo utilizaban, los investigadores concluyen que se requieren ensayos clínicos a mayor escala para consolidar estos hallazgos y desarrollar un producto comercial viable.