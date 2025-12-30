Una joven tóxica atropelló y mató a su novio y a una amiga de él

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y según la policía, el impacto hizo volar unos 30 metros de distancia a las víctimas.

Geovanna, una estudiante de Ciencias Veterinarias, fue arrestada en el lugar y la Justicia le dictó la prisión preventiva.

El impactante episodio comenzó cerca de las 2 de la mañana, cuando Raphael organizó un asado con amigos en su casa.

Geovanna, que no estaba presente, empezó a enviarle mensajes preguntando por una chica que no conocía y que estaba en la reunión.

Testigos aseguraron que los celos de Geovanna “eran totalmente infundados”, ya que la joven en cuestión era “amiga de la infancia” de Raphael y nunca hubo nada entre ellos.

La tensión entre la pareja subió cuando Geovanna le escribió a su novio: “O vos resolvés o lo resuelvo yo”. En ese mismo mensaje le advirtió que, si no lo hacía, ella misma iría “y lo destrozaría a él y a todo lo demás”.

Poco después, Geovanna llegó a la casa acompañada de su madrastra. Raphael, cansado de la discusión, decidió salir a dar una vuelta en moto junto a su amiga Joyce.

Geovanna subió a su Citroen C4 plateado y salió tras ellos a toda velocidad. Los alcanzó y los atropelló brutalmente.

En el camino, también embistió a un hombre que caminaba por la vereda, quien terminó con heridas en la cabeza y la espalda y debió recibir puntos.

Novia tóxica y asesina: mató a su pareja y una amiga de él

Testigos contaron que, tras el hecho, Geovanna le gritó a conocidos: “Andá a socorrer a tu amigo y a la vagabunda que acabo de matar”.

Después del atropello, la joven escapó del lugar, pero sufrió mareos y se sentó en una calle cercana. Cuando llegó la policía, la retiraron rápidamente porque un grupo de personas intentaba lincharla.

Por los cortes que tenía en los brazos y el cuello, fue trasladada a un hospital bajo custodia policial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Metropoles/status/2005846303553503232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2005846303553503232%7Ctwgr%5E109a216d3e7615129c439467853b52a1fe300b49%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F370170%2Fimpactante-video-una-joven-celosa-atropello-y-mato-a-su-novio-y-a-una-amiga-de-el-en-brasil.html&partner=&hide_thread=false Geovanna Proque da Silva, de 21 anos, presa por matar o namorado e uma amiga dele, na madrugada de domingo (28/12), teria cometido o crime motivada por ciúme, afirmou uma testemunha à Polícia Civil de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 3h, na rua Professor Leitão… pic.twitter.com/uunegRfyuQ — Metrópoles (@Metropoles) December 30, 2025

El parte policial fue contundente: “No se trató de un simple accidente de tránsito”. Para los investigadores, quedó clara “la intención de matar” en la conducta de Geovanna.

Por eso, la acusaron de dos homicidios calificados por motivo fútil, ya que los celos fueron el detonante, y por haber embestido a las víctimas en moto, sin posibilidad de defensa.

Al ser interrogada por la policía, Geovanna reconoció que había tomado antidepresivos, pero aseguró que estaba consciente de sus actos. No quiso dar más declaraciones.

Fuente: tn.com.ar