Asesinó a balazos a su madre y su padre se declaró culpable para salvar a su hijo de la cárcel.

En ese momento, el hombre dijo haber matado a su esposa, y para justificar el balazo que lo dejó ciego argumentó que luego intentó suicidarse. Dos jueces desestimaron su versión de los hechos y condenaron al joven, mientras que el tercero integrante del Tribunal pidió profundizar la investigación.

El imputado por el asesinato negó los hechos y se sumó a la historia de su padre. Incluso armó una coartada al afirmar que esa noche estuvo en la casa de su abuela y una tía, a quienes iba a cuidar. Luego afirmó que se enteró del ataque a sus padres al día siguiente, cuando le avisó un familiar.

“Pablo es inocente, yo hice todo”, fue la defensa que intentó hacer su padre, para evitar que su hijo pase muchos años preso. “Estábamos acostados con mi esposa y discutimos un poco. Estaba un poco desorientado. Agarré el arma, la asesiné y después me quise suicidar", aseguró el hombre quien perdió la vista a causa de un disparo.

"Me quedé sorprendido por todo y llamé a mi hermano desde la ventana porque no sabía qué hacer”, sostuvo el hombre.

De acuerdo a los dichos del fiscal Federico Rodríguez durante la audiencia, Pablo acostumbraba a portar el revólver calibre 38, el arma utilizada en el crimen. Además, horas antes del asesinato, el joven le había preguntado a un familiar con experiencia que se desempeñaba en Gendarmería, cómo evitar que queden rastros de pólvora en las manos al disparar el arma.

Crimen joven padres Un joven asesinó a balazos a su madre en medio de una discusión e hirió gravemente a su padre, quien perdió la visión. Foto gentileza la100.com

En la última audiencia, además se sumó el testimonio de una empleada doméstica, que dijo haber encontrado un par de guantes con restos de pólvora en la habitación de Pablo. La mujer resaltó los problemas que tenía el muchacho con sus padres, que le habían quitado el teléfono celular y el auto porque no quería estudiar ni trabajar.

Según el medio Misiones on line, la hipótesis fiscal indicaba que Faustina Antúnez, la madre del joven, murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego en la cabeza efectuado desde corta distancia, mientras que Arnoldo Schoenfisch sobrevivió al ataque, aunque sufrió una herida que le provocó la pérdida total de la visión.