Una joven fue baleada en la cabeza por motochorros mientras paseaba a su perro
Una joven que paseaba a su perro acompañada por su padre, fue atacada por dos motochorros que la balearon en la cabeza, aunque felizmente sufrió una herida superficial
La violenta agresión ocurrió el domingo en horas de la noche, pasadas las 22, cuando la joven de 25 años paseaba a su perro en inmediaciones de la intersección de Sitio de Montevideo y Juan Bautista Justo, en Lanús Este, en la zona sur del Conurbano bonaerense.
La víctima se encontraba a metros de su casa cuando fue abordada por los motochorros quienes sin mencionar algún comentario la atacaron a balazos. La agresión quedó grabada en las cámaras de seguridad de la zona que son analizadas por los investigadores para tratar de identificar a los delincuentes.
El padre de la joven, de 63 años, que fue alertado rápidamente de la situación, la trasladó de urgencia al Hospital Narciso López donde los médicos ordenaron una tomografía computada en la que se comprobó que la bala rozó la cabeza y provocó solo una herida superficial.
Antes de fugarse, los motochorros golpearon al padre de la joven en la cabeza y se percataron de la presencia de un repartidor de delivery que había presenciado el incidente al que también le dispararon, pero el proyectil no dio en el blanco y el trabajador resultó ileso.
La joven se encuentra fuera de peligro, en proceso de recuperación y quedó internada en observación ya que los médicos evaluarán su evolución.
La policía de investigaciones trabajó en las últimas horas en la zona tratando de conseguir testimonios y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para conocer el recorrido de los motochorros después del ataque.