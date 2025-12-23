Una joven fue baleada en la cabeza por motochorros mientras paseaba a su perro

El padre de la joven, de 63 años, que fue alertado rápidamente de la situación, la trasladó de urgencia al Hospital Narciso López donde los médicos ordenaron una tomografía computada en la que se comprobó que la bala rozó la cabeza y provocó solo una herida superficial.

Antes de fugarse, los motochorros golpearon al padre de la joven en la cabeza y se percataron de la presencia de un repartidor de delivery que había presenciado el incidente al que también le dispararon, pero el proyectil no dio en el blanco y el trabajador resultó ileso.

La joven se encuentra fuera de peligro, en proceso de recuperación y quedó internada en observación ya que los médicos evaluarán su evolución.

La policía de investigaciones trabajó en las últimas horas en la zona tratando de conseguir testimonios y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para conocer el recorrido de los motochorros después del ataque.