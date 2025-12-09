Estremecedor: asesinó a su hijo de 4 años de un balazo en al cabeza y se suicidó.

CoronelS muerte y suicidio Un hombre asesinó de un balazo en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se suicidó en un acto de venganza hacia su ex pareja Foto gentileza eldoce.tv

La mujer, que estaba de franco de servicio, se comunicó rápidamente con sus colegas de Coronel Suárez para que un móvil policial fuera enviado al lugar donde se encontraba el hombre con su pequeño hijo.

Los agentes llegaron en pocos minutos al lugar indicado, y encontraron un camión Mercedes Benz 2035 detenido sobre la banquina y dentro de la cabina estaban los cuerpos de Suárez y del niño de 4 años.

Fuentes de la investigación dejaron trascender que en base a los primeros datos obtenidos en el lugar de la tragedia, el hombre ya estaba muerto con un balazo en la cabeza y tenía en una mano una pistola Bersa calibre 22. Mientras que pequeño presentaba signos vitales con un disparo en la cabeza, aunque falleció minutos después, cuando era trasladado en una ambulancia a un hospital cercano.

Medios locales de Bahía Blanca, indicaron que el hombre habría enviado un mensaje a travé de su WhatsApp, anticipando la decisión que había tomado, a la vez que las fuentes consultadas no confirmaron ni desmintieron esa especie.

CoronelS muerte terrible El hombre de 48 años que asesinó a su pequeño hijo de un balazo en la cabeza y luego se suicidó en la cabina de un camión. Foto gentileza bigbangnews.com

En tanto, una información del diario La Nueva, indicaba que un efectivo vinculado a la investigación del caso, aseguró que “entre ellos había problemas de violencia familiar y hubo denuncias anteriores”, además de medidas cautelares vencidas desde el 4 de diciembre.

El agente destacó además que versiones cercanas a la familia, el homicida asesinó al niño en represalia contra la madre, debido a que aparentemente él veía poco a su hijo y provocó el fatal desenlace en señal de venganza.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego, bajo la carátula "homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio".