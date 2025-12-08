Un jubilado de 82 años discutió con su pareja por la Navidad y se pegó un balazo en la cabeza.

Discusión suicidio prefectura En medio de la pelea de un matrimonio por los preparativos de la Navidad, un jubilado de Prefectura se mató de un balazo en la cabeza. Foto gentileza tn.com.ar

Al llegar los efectivos de la Policía de la Ciudad al edificio, la mujer les relató que minutos antes había mantenido una acalorada discusión con su esposo sobre los planes para la fiesta de Navidad.

En medio de la tensión y lejos de retomar la tranquilidad, el hombre identificado como Pedro Gómez, personal retirado de la Prefectura Naval Argentina, se dirigió a su escritorio dentro del departamento y, de acuerdo al testimonio de la mujer, tomó su arma y se disparó un balazo en la cabeza para quedar tendido en el piso.

El personal policial que había llegado al edificio, solicitó de manera urgente la presencia de una ambulancia del SAME y los médicos constataron el fallecimiento de Gómez, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales al canal TN.

Discusión suicidio médicos Los médicos del SAME que llegaron al departamento del efectivo retirado de Prefectura solo constataron su muerte. Foto gentileza a24.com

La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales, quienes dieron aviso a la Fiscalía en turno de la Justicia porteña, que entrevistaron a la esposa del jubilado suicida para reconstruir los momentos previos a la tragedia.

Luego del trabajo de la Policía Científica en el departamento, el cuerpo del jubilado fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.