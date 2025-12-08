Un jubilado de 82 años discutió con su pareja por la Navidad y se pegó un balazo en la cabeza
Una pelea entre un matrimonio por los preparativos de la Navidad, terminó con la violenta reacción de un efectivo retirado de Prefectura quien se suicidó de un balazo en la cabeza
El dramático episodio ocurrió durante la mañana de este lunes en un edificio de la zona de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo, donde la pareja se encontraba hablando sobre los preparativos para la noche de Navidad.
La discusión se desató cerca de las 9.10 de este lunes, cuando María Venegas, la esposa de jubilado, se comunicó con el teléfono de emergencias 911 para solicitar ayuda por una situación ocurrida en su departamento de la calle Huergo al 300.
Al llegar los efectivos de la Policía de la Ciudad al edificio, la mujer les relató que minutos antes había mantenido una acalorada discusión con su esposo sobre los planes para la fiesta de Navidad.
En medio de la tensión y lejos de retomar la tranquilidad, el hombre identificado como Pedro Gómez, personal retirado de la Prefectura Naval Argentina, se dirigió a su escritorio dentro del departamento y, de acuerdo al testimonio de la mujer, tomó su arma y se disparó un balazo en la cabeza para quedar tendido en el piso.
El personal policial que había llegado al edificio, solicitó de manera urgente la presencia de una ambulancia del SAME y los médicos constataron el fallecimiento de Gómez, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales al canal TN.
La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales, quienes dieron aviso a la Fiscalía en turno de la Justicia porteña, que entrevistaron a la esposa del jubilado suicida para reconstruir los momentos previos a la tragedia.
Luego del trabajo de la Policía Científica en el departamento, el cuerpo del jubilado fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.