Mataron a puñaladas y balazos a un hombre por abusar de un adolescente de 17 años.

Asesinado hombre linchado Un hombre acusado de haber violado a un adolescente de 17 años fue asesinado a puñaladas y balazos por un grupo de vecinos. Foto gentileza cronica.com.ar

En medio de clima tenso, los vecinos, algunos fuertemente armados, ingresaron a la casa del supuesto violador y lo atacaron hasta matarlo. Según el informe de Crónica, la víctima fue identificada como Sebastián Ramón Martínez, asesinado a golpes, puñaladas y balazos en su propio domicilio.

Un llamado al teléfono de emergencias 911 alertó a las autoridades de lo sucedido, y efectivos del Comando de Patrullas de Presidente Perón se dirigieron rápidamente a la zona del conflicto. Al ingresar a la vivienda, encontraron el cuerpo de Martínez en un dormitorio, ensangrentado y con múltiples heridas de arma blanca y de bala.

Mientras que los agresores, tras atacarlo escaparon con rapidez del lugar, y por estas horas intensamente buscados por la Polñicía que trabaja en la identificación, e intentarán reconstruir la secuencia fatal. Por el momento los atacantes permanecen prófugos.

Según los testimonios recogidos en el lugar, los vecinos atacaron a Martínez porque habría atacado sexualmente a un adolescente de 17 años, en la casa del abusador, sólo unos minutos antes de desencadenarse el conflicto.

Fuentes de la investigación indicaban que uno de los participantes del linchamiento sería un primo del menor abusado, un joven de 23 años que se encuentra identificado.

Asesinado hombre científica Efectivos de Policía Científica realizaron la pericias al cuerpo del hombre asesinado a puñaladas y balazos por los vecinos. Foto archivo Diario UNO

Por orden la Fiscalía interviniente, Policía Científica realizó peritajes en la escena del crimen y secuestró un cuchillo, un machete, una vaina servida de una pistola calibre 9 milímetros y un teléfono celular.

La causa quedó bajo investigación de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los Tribunales bonaerenses, bajo la carátula de “homicidio”.