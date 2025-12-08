En un violento episodio, un hombre de 35 años fue asesinado a puñaladas y balazos en una vivienda por un grupo de vecinos, por haber abusado sexualmente a un adolescente de 17 años, en un hecho de justicia por mano propia.
Mataron a puñaladas y balazos a un hombre por abusar de un adolescente de 17 años
En una violenta reacción, un hombre acusado de haber violado a un adolescente de 17 años fue asesinado a puñaladas y balazos por un grupo de vecinos
De acuerdo a fuentes de la investigación, la grave situación ocurrió durante el fin de semana en la localidad bonaerense de Guernica, del partido de Presidente Perón, donde un hombre de 35 años fue atacado en su vivienda de Libertador General José de San Martín al 1000, cerca del cruce con calle 39.
Un grupo de vecinos del lugar que lo acusaba de haber violado a un adolescente de 17 años, decidió hacer justicia por mano propia y lo atacaron, lejos de denunciarlo ante las autoridades policiales.
En medio de clima tenso, los vecinos, algunos fuertemente armados, ingresaron a la casa del supuesto violador y lo atacaron hasta matarlo. Según el informe de Crónica, la víctima fue identificada como Sebastián Ramón Martínez, asesinado a golpes, puñaladas y balazos en su propio domicilio.
Un llamado al teléfono de emergencias 911 alertó a las autoridades de lo sucedido, y efectivos del Comando de Patrullas de Presidente Perón se dirigieron rápidamente a la zona del conflicto. Al ingresar a la vivienda, encontraron el cuerpo de Martínez en un dormitorio, ensangrentado y con múltiples heridas de arma blanca y de bala.
Mientras que los agresores, tras atacarlo escaparon con rapidez del lugar, y por estas horas intensamente buscados por la Polñicía que trabaja en la identificación, e intentarán reconstruir la secuencia fatal. Por el momento los atacantes permanecen prófugos.
Según los testimonios recogidos en el lugar, los vecinos atacaron a Martínez porque habría atacado sexualmente a un adolescente de 17 años, en la casa del abusador, sólo unos minutos antes de desencadenarse el conflicto.
Fuentes de la investigación indicaban que uno de los participantes del linchamiento sería un primo del menor abusado, un joven de 23 años que se encuentra identificado.
Por orden la Fiscalía interviniente, Policía Científica realizó peritajes en la escena del crimen y secuestró un cuchillo, un machete, una vaina servida de una pistola calibre 9 milímetros y un teléfono celular.
La causa quedó bajo investigación de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los Tribunales bonaerenses, bajo la carátula de “homicidio”.