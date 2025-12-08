Escalofriante: convivió varios días con el cadáver de su hija y fue detenida.

Cadáver joven casa

Los agentes ingresaron rápidamente a la habitación y encontraron el cuerpo semidesnudo de la joven debajo de la cama, en avanzado estado de descomposición y de acuerdo a la información surgida en el lugar llevaba allí al menos cinco días.

“Los policías llegaron, dialogaron con la madre y esta les dijo que la hija estaba recostada en la cama... Cuando ingresaron, se encontraron con el cadáver de la jovencita debajo de la cama. Llevaba varios días así”, relató una fuente de la investigación al medio local eldoce.tv.

Las primeras sospechas apuntaban a un caso de posible homicidio, por lo que la madre de la joven fue detenida. A partir de la inmediata intervención de las autoridades judiciales, se solicitaron la toma de declaraciones y peritajes en el lugar para determinar qué ocurrió en la vivienda.

Algunos vecinos que se mostraron muy conmovidos por lo ocurrido, fueron consultados por los investigadores y afirmaron que la chica de 22 años habría padecido alguna discapacidad.

Algunos familiares sostienen que la mujer sufriría problemas psiquiátricos, ya que no entendería lo sucedido. En declaraciones a Noticiero Doce, Román, un primo de la joven fallecida y vecino de ambas mujeres, afirmó: “Mi primita tuvo una falla cardíaca y mi tía nunca se dio cuenta. Yo creo que ella sigue sin darse cuenta de lo que pasó”.

Cadáver joven muerte

En tanto, la fiscal Paula Bruera, responsable de la Fiscalía de Río Tercero, determinó que la mujer de 64 años, fuera detenida y que se le realicen pericias para evaluar su estado de salud mental, ya que se presume que presenta un cuadro psiquiátrico.

Además, dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas de muerte de la joven. Sin embargo, un informe preliminar indicaba que habría sufrido un paro cardiorespiratorio.