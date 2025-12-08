Una mujer fue detenida en la provincia de Córdoba acusada de vivir con el cadáver de su hija, quien se encontraba desaparecida desde hace varios días, y ahora le realizarán pericias psiquiátricas. Fueron los vecinos los que sospecharon de la situación y alertaron a las autoridades.
Horror en la habitación: una madre guardó el cadáver de su hija de una manera tétrica y macabra
El cadáver de su hija que estaba desaparecida, fue encontrado por investigadores que fueron alertados por los vecinos
El sábado por la noche, vecinos de la joven, de 22 años, denunciaron que hacía un tiempo no la veían y que había olor nauseabundo por la zona, motivo por el cual la Policía acudió hasta su vivienda, ubicada en el barrio Villa Rumipal.
Allí los agentes fueron recibidos por la madre de la víctima, a quien le preguntaron si sabía algo de su hija y respondió que se encontraba “acostada sobre su cama”.
Cuando ingresaron al cuarto hallaron el cadáver semidesnudo debajo de la cama, en avanzado estado de descomposición.
De manera inmediata se dio aviso a las autoridades judiciales de Córdoba, quienes solicitaron toma de declaraciones y peritajes en el lugar.
Cadáver putrefacto tras el deceso de la joven
El medio El Doce Tv destaca que, según las primeras estimaciones, la muerte habría ocurrido entre cinco y seis días antes del descubrimiento del cadáver.
Respecto de la mujer, de 64 años, se determinó su detención y que se realicen pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar su estado de salud mental.
La fiscal Paula Bruera de Córdoba, informó que la joven que estaba desaparecida, murió por un paro cardiorrespiratorio.