Horror en la habitación: una madre guardó el cadáver de su hija de una manera tétrica y macabra

Cuando ingresaron al cuarto hallaron el cadáver semidesnudo debajo de la cama, en avanzado estado de descomposición.

De manera inmediata se dio aviso a las autoridades judiciales de Córdoba, quienes solicitaron toma de declaraciones y peritajes en el lugar.

policia--Villa-Rumipal-cordoba

Cadáver putrefacto tras el deceso de la joven

El medio El Doce Tv destaca que, según las primeras estimaciones, la muerte habría ocurrido entre cinco y seis días antes del descubrimiento del cadáver.

Respecto de la mujer, de 64 años, se determinó su detención y que se realicen pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar su estado de salud mental.

La fiscal Paula Bruera de Córdoba, informó que la joven que estaba desaparecida, murió por un paro cardiorrespiratorio.