La adolescente que asesinó a puñaladas a su novio fue imputada y llevada a una prisión

La joven acusada del crimen de su novio, pocos días después de sucedido el homicidio, decidió prestar testimonio junto con su abogada para tratar de desligarse del caso, aunque admitió que el joven se había quedado a dormir en su casa e se originó una discusión.

En tanto, una de las hermanas mayores del joven, Tamara López Monte, sostuvo que la adolescente ya había golpeado a Santiago en otras oportunidades y que consideraba que “a los hombres hay que golpearlos”.

En su declaración, la adolescente afirmó: “Salgo de la cama y decido salir a comprar en mi moto. Cuando la prendo viene corriendo a la cocina, me saca la llave y me dice que no me iba a ir a ningún, por lo que discutimos”.

Imputada adolescente crimen

De acuerdo al escrito al que pudo acceder Noticias Argentinas, la imputada aseguró que lo mató en defensa propia y argumento que se produjo un forcejeo previo en el que se mostró “asustada” y contó su versión de los hechos.

Días atrás, la hermana del joven había definido a Nahiara como una persona peligrosa y violenta, mientras que varios vecinos aseguraron que la familia tiene vínculos narcos.