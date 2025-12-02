Casi una semana después del violento episodio, Nahiara, la adolescente de 16 años que asesinó a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Montes, de 20 años, fue procesada con prisión preventiva y, aunque solicitó cumplir con la aprehensión en su domicilio, el beneficio fue negado durante la audiencia de imputación que se realizó este martes.
La adolescente que asesinó a puñaladas a su novio fue imputada y llevada a una prisión
La adolescente de 16 que asesinó a puñaladas a su novio, fue procesada e imputada con prisión preventiva y llevada a un complejo penitenciario al negarle la domiciliaria
De acuerdo a fuentes de la investigación por el crimen sucedido en Lanús, la imputada declaró en la mañana de este martes ante el fiscal Juan Ignacio Colazo y con su versión sobre lo que ocurrió en la casa situada en Namuncurá y Lituania, en la localidad de Remedios de Escalada, la relación que mantenía con su novio y cómo logró mantenerse prófuga de la Justicia durante varios días.
La adolescente quedó detenida el pasado 28 de noviembre en la casa de un tío en La Matanza. Según el último dictamen y en base a la información brindada por fuentes oficiales, Nahiara permanecerá apresada en el Complejo Penitenciario de San Martín, aislada del resto de la población carcelaria.
La joven acusada del crimen de su novio, pocos días después de sucedido el homicidio, decidió prestar testimonio junto con su abogada para tratar de desligarse del caso, aunque admitió que el joven se había quedado a dormir en su casa e se originó una discusión.
En tanto, una de las hermanas mayores del joven, Tamara López Monte, sostuvo que la adolescente ya había golpeado a Santiago en otras oportunidades y que consideraba que “a los hombres hay que golpearlos”.
En su declaración, la adolescente afirmó: “Salgo de la cama y decido salir a comprar en mi moto. Cuando la prendo viene corriendo a la cocina, me saca la llave y me dice que no me iba a ir a ningún, por lo que discutimos”.
De acuerdo al escrito al que pudo acceder Noticias Argentinas, la imputada aseguró que lo mató en defensa propia y argumento que se produjo un forcejeo previo en el que se mostró “asustada” y contó su versión de los hechos.
Días atrás, la hermana del joven había definido a Nahiara como una persona peligrosa y violenta, mientras que varios vecinos aseguraron que la familia tiene vínculos narcos.