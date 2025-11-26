Alarma en una escuela: un alumno de 13 años le dio una puñalada en el pecho a una compañera.

En cuanto a la gravedad de la herida, la médica de guardia confirmó que la niña permanecerá internada a fin de realizarle una serie de estudios, ya que sufrió un corte en la mama izquierda. Sin embargo, explicó que la lesión no comprometió órganos vitales por lo que no puso en riesgo su vida y se encuentra en observación, estable y fuera de peligro.

Después de ocurrido el violento ataque, el aula donde ocurrió el violento episodio fue rápidamente resguardada por la Policía de Tucumán para que los peritos de Científica policial realicen su trabajo de rutina, y además se incautó el arma blanca que usó el agresor para concretar el ataque.

En ese sentido, la Unidad Fiscal Criminal Nº 1 al recibir la notificación del caso, lo caratuló como "tentativa de homicidio". Horas después, la causa pasó a la Unidad Fiscal de Homicidios de la 2ª Nominación, que continuará la investigación penal.

La investigación continúa abierta y el personal responsable destinado al caso seguirá indagando para tratar de establecer los motivos por los que el adolescente apuñaló a su compañera y si había algún conflicto previo entre ellos.

En tanto, la Fiscalía dipuso en las últimas horas la intervención del laboratorio de criminalística en el caso y dispuso que se tome declaración a la directora de la escuela.

Ataque alumna hospital La niña atacada con un cuchillo por un compañero en una escuela de Alderetes continuará internada en observación. Foto gentileza Tucumán Gobierno

Fuentes del caso indicaron a lagaceta.com.ar, que las autoridades de la escuela habrían informado que no hubo ningún incidente previo y que tampoco tendrían registrado antecedentes de violencia entre el agresor y la víctima.

Además, la Fiscalía dispuso que la niña atacada sea examinada por el Médico de Policía una vez que reciba el alta médica en el hospital, e instruyó que el presunto agresor sea entregado a sus familiares tras la verificación de su identidad.