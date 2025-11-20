Experimento: otra niña sufrió quemaduras por la explosión de un volcán en una escuela.

Más allá de que lograron curarle varias heridas, la niña permanece internada en terapia intensiva y conectada a un respirador mecánico. No se ha informado por el momento su situación.

Una versión indicaba que el accidente ocurrió durante una presentación de maquetas, y en ese momento un alumno habría rociado con alcohol un volcán realizado para la exposición, provocando una fuerte explosión que alcanzó de manera directa a la menor. En ese sentido se trata de establecer cómo sucedió exactamente la explosión, para determinar las responsabilidades correspondientes.

Recientemente ocurrieron dos accidentes similares con elementos inflamables por lo que los padres no comprenden cómo continúan realizando este tipo de experimentos peligrosos en las escuelas.

Por eso la mamá de la víctima, Evelin Cabrera, acusó a las autoridades escolares por negligentes. Y además aclaró que su hija no participaba activamente de la muestra ni había estado involucrada en el armado de la maqueta, sino que solo estaba mirando.

Para la madre de la niña herida, las docentes de la escuela fallaron en el control al no advertirles a los alumnos sobre el riesgo del experimento.

Accidente volcán hospital

Desde las redes sociales, Evelin Cabrera detalló el estado de la niña tras el desgraciado episodio: “Mi hija está muy delicada de salud, con quemaduras profundas tanto por fuera como por dentro. Tiene quemada su vía respiratoria, por eso está entubada y dormida”.

Por estas horas, la familia de la alumna afectada espera que "se esclarezcan los hechos y que haya justicia por el accidente“, reclamó.

Según el medio San Juan 8, desde la Unidad Fiscal Investigativa que interviene en este caso, la prioridad es determinar si el accidente se produjo por una manipulación imprudente o si existieron omisiones o fallas en los protocolos de supervisión durante la actividad escolar.