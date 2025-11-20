El nombre de nena de 4 letras que no se usa desde 1946 y solamente lo llevó una única bebé

Un nombre femenino singular, considerado raro y polémico por ser prácticamente inventado en nuestro país, fue elegido para una única bebé en Argentina hace casi 80 años según el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El nombre en cuestión es Ruta, y desde 1946 nunca más ha sido seleccionado en el país.
Esta elección contrasta con las tradiciones más comunes de la época, donde los nombres se definían por el santoral (mirando el almanaque en la fecha de nacimiento) o por homenaje a abuelos o bisabuelos, lo que generaba repetición y el uso de diminutivos o apodos como "junior" o "hijo".
No obstante, también existen casos registrados de nombres exóticos y estrafalarios que parecen inventados, inspirados quizás en lenguas extranjeras o siendo, hasta ese momento, palabras no utilizadas como nombres propios.
¿Qué significa el nombre Ruta?
El nombre Ruta es un ejemplo de esta extravagancia: se utilizó solo una vez en Argentina, en el año 1946 y desde entonces, nadie más lo ha elegido.
Más allá de que puede sonar raro o ridículo en español, es un nombre frecuentemente usado en otros países con idiomas diferentes.
El nombre Ruta posee dos orígenes principales:
- Origen Lituano: en Lituania, Ruta (o Rta, con acento) es un nombre popular y tradicional. Proviene de la palabra lituana "rta," que designa la planta simbólica ruda. Está ligada a la pureza, la protección, la juventud y el amor en la cultura báltica.
- Origen Eslavo: en algunos países eslavos (como Bielorrusia o Rusia), Ruta es utilizada como una forma o variante del nombre hebreo Ruth. Su significado es: "Amiga," "compañera," o "la que acompaña" (derivado del hebreo Re’ut).
Variantes y nombres similares
Las variantes más conocidas del nombre Ruta incluyen:
- Ruth. La forma más conocida, de origen hebreo/inglés, con el significado de "compañera" o "amiga."
- Rut. Una variación de Ruth.
- Rta. La versión lituana, considerada la más "auténtica" respecto a su origen báltico.
- Ruti. Una variante más corta y moderna.