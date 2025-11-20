El nombre de nena de 4 letras que no se usa desde 1946 y solamente lo llevó una única bebé

Esta elección contrasta con las tradiciones más comunes de la época, donde los nombres se definían por el santoral (mirando el almanaque en la fecha de nacimiento) o por homenaje a abuelos o bisabuelos, lo que generaba repetición y el uso de diminutivos o apodos como "junior" o "hijo".

Nombre de bebé Los nombres de bebé se elgien por tradición o por moda.

No obstante, también existen casos registrados de nombres exóticos y estrafalarios que parecen inventados, inspirados quizás en lenguas extranjeras o siendo, hasta ese momento, palabras no utilizadas como nombres propios.