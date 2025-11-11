El nombre compuesto de varón más elegido durante 40 años en Argentina

¿Por qué se eligió tanto el nombre Juan Carlos durante 40 años?

La enorme popularidad del nombre Juan Carlos no fue casual. El nombre reúne dos componentes fuertemente arraigados en la cultura hispana. Por un lado, Juan, un nombre de origen hebreo que significa “Dios es misericordioso”, muy utilizado en todo el mundo hispano. Por otro, Carlos, de raíz germánica, está asociado con la fuerza y el liderazgo. Juntos, construyen una combinación armónica y respetada.

bebe nombre (1).jpg Juan Carlos es el nombre más elegido en Argentina entre 1930 y 1970.

Además el nombre Juan Carlos también ganó fama gracias a figuras relevantes de la política, el arte y el deporte. Desde gobernadores y líderes sindicales hasta músicos y escritores, muchos Juan Carlos se destacaron públicamente y se metieron entre las preferencias de los argentinos.

Más allá de las modas actuales y los nombres internacionales que hoy ganan terreno, Juan Carlos permanece como un símbolo de una época en la que nombrar a un hijo era también una forma de rendir homenaje a la historia familiar y a los valores tradicionales.

Un nombre que no solo identifica a cientos de miles de argentinos, sino que también cuenta una parte de la historia cultural del país.