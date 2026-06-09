La ilusión mundialista ya se siente en todo el país y también llegó a la montaña. En una de las promociones más originales de cara al invierno 2026, Laderas Cerro Perito Moreno, en El Bolsón, anunció que quienes compren sus pases anticipados podrán realizar esquí gratis durante la temporada 2027 si la Selección Argentina conquista el Mundial y suma su cuarta estrella.
Si Argentina sale campeón, en Cerro Perito Moreno prometen esquí gratis
El centro de esquí de El Bolsón lanzó una promoción inédita para la temporada 2026: quienes compren pases anticipados podrán volver a esquiar sin cargo en 2027 si la Selección Argentina conquista el Mundial y suma la cuarta estrella.
La propuesta estará vigente hasta el 15 de junio y busca unir dos pasiones bien argentinas: el fútbol y la nieve. La mecánica es simple. Quienes adquieran sus pases para esta temporada accederán al beneficio de volver a esquiar sin costo el próximo año en caso de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se consagre campeón del mundo.
Más allá del guiño futbolero, la iniciativa forma parte de la estrategia de crecimiento que viene impulsando el centro de esquí de El Bolsón, que en los últimos años logró posicionarse como uno de los destinos de nieve con mayor proyección de la Patagonia.
Actualmente, Cerro Perito Moreno cuenta con 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y nueve medios de elevación, una infraestructura que lo ubica entre los centros de esquí más importantes de la Argentina. El complejo continúa ampliando su oferta con propuestas pensadas tanto para quienes ya tienen experiencia en la nieve como para aquellos que buscan dar sus primeros pasos en el esquí o el snowboard.
En ese sentido, una de las novedades destacadas es la “Experiencia Principiantes”, un programa con formato 5×3 que incluye dos días gratuitos de aprendizaje en la base y tres jornadas de práctica en distintos sectores de la montaña. La propuesta apunta a facilitar el ingreso a los deportes de invierno para quienes nunca estuvieron sobre una tabla o unos esquíes.
Para los más experimentados, la temporada también tendrá espacio para la aventura. El Catski se presenta como una de las experiencias más exclusivas del cerro. La actividad combina el ascenso en telesilla hasta el Plateau con un traslado en una máquina pisanieves especialmente adaptada, que permite acceder a sectores remotos e inaccesibles por los medios tradicionales. El resultado son bajadas sobre nieve virgen y vistas privilegiadas de la Comarca Andina.
Tarifas para la temporada 2026
Durante la temporada alta, el pase diario tendrá un valor de $89.000 para adultos y $80.100 para menores. Los pases de medio día costarán $63.200 y $56.900 respectivamente, mientras que el pase peatón tendrá un precio de $37.400 para mayores y $33.700 para menores.
En temporada baja, los valores bajan a $68.900 para el pase diario de adultos y $62.100 para menores. Los pases de medio día costarán $51.000 y $45.900, mientras que el acceso para peatones tendrá un valor de $30.400 para adultos y $27.300 para menores.
Con la cuenta regresiva rumbo al Mundial en marcha y la expectativa de volver a ver a la Selección peleando por el título, Cerro Perito Moreno encontró una manera diferente de sumarse a la ilusión. Si llega la cuarta estrella, quienes hayan apostado por la nieve este invierno tendrán un motivo extra para volver a la montaña en 2027.