Si Argentina sale campeón, en Cerro Perito Moreno prometen esquí gratis

Actualmente, Cerro Perito Moreno cuenta con 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y nueve medios de elevación, una infraestructura que lo ubica entre los centros de esquí más importantes de la Argentina. El complejo continúa ampliando su oferta con propuestas pensadas tanto para quienes ya tienen experiencia en la nieve como para aquellos que buscan dar sus primeros pasos en el esquí o el snowboard.

BeFunky-collage (42)

En ese sentido, una de las novedades destacadas es la “Experiencia Principiantes”, un programa con formato 5×3 que incluye dos días gratuitos de aprendizaje en la base y tres jornadas de práctica en distintos sectores de la montaña. La propuesta apunta a facilitar el ingreso a los deportes de invierno para quienes nunca estuvieron sobre una tabla o unos esquíes.

Para los más experimentados, la temporada también tendrá espacio para la aventura. El Catski se presenta como una de las experiencias más exclusivas del cerro. La actividad combina el ascenso en telesilla hasta el Plateau con un traslado en una máquina pisanieves especialmente adaptada, que permite acceder a sectores remotos e inaccesibles por los medios tradicionales. El resultado son bajadas sobre nieve virgen y vistas privilegiadas de la Comarca Andina.

Tarifas para la temporada 2026

Durante la temporada alta, el pase diario tendrá un valor de $89.000 para adultos y $80.100 para menores. Los pases de medio día costarán $63.200 y $56.900 respectivamente, mientras que el pase peatón tendrá un precio de $37.400 para mayores y $33.700 para menores.

En temporada baja, los valores bajan a $68.900 para el pase diario de adultos y $62.100 para menores. Los pases de medio día costarán $51.000 y $45.900, mientras que el acceso para peatones tendrá un valor de $30.400 para adultos y $27.300 para menores.

Con la cuenta regresiva rumbo al Mundial en marcha y la expectativa de volver a ver a la Selección peleando por el título, Cerro Perito Moreno encontró una manera diferente de sumarse a la ilusión. Si llega la cuarta estrella, quienes hayan apostado por la nieve este invierno tendrán un motivo extra para volver a la montaña en 2027.