Martín Bacer: “Argentina está entre los diez países mejor posicionados del mundo en formación de instructores”

“Tenemos una formación académica de nivel terciario respaldada por la Universidad Nacional de Río Negro y un instituto que dicta cursos en toda la Argentina. Eso demuestra el trabajo serio y profesional que venimos haciendo. Hoy AADIDESS es reconocida como una de las diez asociaciones mejor posicionadas del mundo en materia de formación y profesionalismo”, afirmó.

Un país exportador de instructores

Uno de los datos que mejor refleja la inserción internacional del esquí argentino es la cantidad de profesionales que trabajan cada año en el exterior. Según explicó Bacer, entre 2.000 y 2.500 instructores argentinos viajan cada temporada al hemisferio norte para desempeñarse en centros de esquí de Estados Unidos, Canadá, Europa y, cada vez más, Asia.

“Argentina es el país que más instructores exporta dentro del hemisferio sur. Nuestra formación es muy valorada y la mayoría de los profesionales hablan al menos dos idiomas. Eso los vuelve muy competitivos a nivel internacional”, señaló.

BeFunky-collage (39)

El dirigente destacó que, a diferencia de otros mercados donde muchos instructores trabajan de manera estacional o parcial, los argentinos suelen desarrollar una carrera profesional completa, realizando temporadas tanto en el hemisferio sur como en el norte.

“Somos profesionales cien por ciento dedicados a la actividad. Hacemos doble temporada y eso genera una experiencia muy valorada por las escuelas de esquí de todo el mundo”, explicó.

Los desafíos de la formación internacional

Dentro de ISIA, una de las principales discusiones pasa por garantizar que todos los países miembros cumplan con estándares mínimos de formación.

Actualmente, los aspirantes a integrar la organización deben someter sus planes de estudio a una evaluación técnica internacional. Aquellos que no alcanzan los requisitos establecidos permanecen en observación hasta completar el proceso.

“La gran discusión es asegurar que todos los países cumplan con los estándares mínimos para formar profesionales. Después existe un nivel superior, que es la tarjeta ISIA, destinada a instructores que completan una formación integral reconocida internacionalmente”, explicó.

En el caso argentino, el nivel más alto de certificación contempla alrededor de 800 horas de formación teórica y práctica, superando ampliamente los requisitos mínimos exigidos por el organismo.

El futuro: inclusión y desarrollo profesional

Durante los próximos cuatro años, Bacer buscará impulsar nuevos proyectos dentro de la organización. Entre ellos aparece una iniciativa vinculada al esquí adaptado.

“Uno de los objetivos es crear una comisión internacional de esquí adaptado e inclusivo y desarrollar una metodología que pueda ser utilizada por los 44 países miembros”, adelantó.

También destacó la necesidad de seguir fortaleciendo la figura del instructor dentro de la cadena de servicios de los centros de esquí.

“El instructor es un eslabón fundamental para que un centro de esquí funcione. Detrás hay formación, profesionalismo, capacitación permanente y una enorme responsabilidad”, sostuvo.