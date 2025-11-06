Una maestra de la escuela José Hernández, de San Martín, alertó a las autoridades después de notar heridas en el cuerpo de una alumna de 6 años y rápidamente se activaron los protocolos del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para evaluar si es víctima de maltrato infantil intrafamiliar.
Investigan posible maltrato a una niña de 6 años tras el alerta de su maestra en San Martín
Quedó internada en el hospital Perrupato junto a su hermana con retraso madurativo. El fiscal investiga el origen de las marcas en el torso de la niña
La niña quedó internada junto a su hermana, quien tiene retraso madurativo, en el hospital Perrupato con marcas de golpes. Mientras tanto, el fiscal de Instrucción Pablo Germán Hnatow investiga el origen de las heridas.
Fuentes oficiales destacaron que ambas viven con la madre y el padrastro, porque el padre biológico no se ha hecho cargo de las niñas.
El ETI hospitalizó a la niña para analizar un posible caso de maltrato infantil
El hecho se destapó el miércoles cuando la maestra advirtió los golpes en el cuerpo de la nena, sobre todo en las piernas, espalda y en los brazos.
Con el objetivo de ayudar a la pequeña, desde el colegio dieron aviso al personal del ETI de San Martín, quien dispuso su hospitalización y alejamiento de su madre.
La investigación continuará para determinar si la niña era maltratada por sus cuidadores y el contexto en el que viven.