Investigan posible maltrato a una niña de 6 años tras el alerta de su maestra en San Martín

maltrato-infantil-villa-mercedes.jpg La niña tenía marcas de golpes en las piernas, espalda y brazos. Foto ilustrativa

El ETI hospitalizó a la niña para analizar un posible caso de maltrato infantil

El hecho se destapó el miércoles cuando la maestra advirtió los golpes en el cuerpo de la nena, sobre todo en las piernas, espalda y en los brazos.

Con el objetivo de ayudar a la pequeña, desde el colegio dieron aviso al personal del ETI de San Martín, quien dispuso su hospitalización y alejamiento de su madre.

La investigación continuará para determinar si la niña era maltratada por sus cuidadores y el contexto en el que viven.