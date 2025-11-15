Video: una enorme explosión desató un incendio en Ezeiza y alarma entre los vecinos

Si bien algunos heridos fueron derivados a otras clínicas para estudios, aseguró que “ninguno había sido llevado a ningún lugar con heridas de gravedad o algún tipo de riesgo para su salud”. El fuego está controlado pero no apagado.

explosion e incendio en ezeiza Imágenes de Noticias Argentinas del incendio que generó la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza.

Las autoridades habían emitido un alerta rojo para toda la región del sur del conurbano debido a la enorme nube negra que se elevó tras la explosión, cargada de sustancias tóxicas y potencialmente peligrosas. Sin embargo, este sábado, el intendente indicó que si bien hay “mucho humo” producto de la quema de cubiertas, “no hay ningún tipo de problema para los vecinos, para los que vivimos en las inmediaciones”.

Cómo fue la enorme explosión en Ezeiza

Según pudo saber Noticias Argentinas, el siniestro ocurrió cerca de las 21 en una empresa de agroquímicos. La onda expansiva afectó además a una fábrica de plásticos, otra de pinturas y otra de gomas, lo que generó una columna de humo que se propagó rápidamente.

Embed - FUERTE EXPLOSIÓN E INCENDIO EN AUTOPISTA EZEIZA

También fue alcanzado un depósito de Iron Mountain, la misma papelera que en 2014 sufrió un incendio en su antigua sede del barrio porteño de Barracas, donde murieron nueve bomberos al derrumbarse un muro del edificio.

Por ahora, se desconoce si había personal dentro de las plantas al momento de la explosión.

Explotaron ventanas y vidrieras

La detonación se escuchó a varios kilómetros, incluso en la Ciudad de Buenos Aires. Las vibraciones provocaron roturas de vidrios y ventanales en viviendas cercanas y en el centro comercial Los Nogales, en Tristán Suárez, donde estallaron vidrieras de distintos comercios.

Vecinos de Ezeiza reportaron un fuerte olor similar al de la pólvora, aunque se trataría de sustancias tóxicas. Por ese motivo, las autoridades pidieron a los residentes que permanezcan en sus casas con puertas y ventanas cerradas.

“Hay heridos leves. Fueron varias explosiones muy fuertes, pero todavía no sabemos cómo se originaron. Estamos tratando de garantizar la seguridad de los vecinos”, indicó el intendente de Ezeiza Alejandro Granados a Todo Noticias.

En las redes sociales circularon numerosos videos grabados por los propios vecinos, en uno de los cuales se ve a operarios corriendo para ponerse a resguardo en el momento exacto de la explosión.