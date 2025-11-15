Una explosión de gran magnitud desató un incendio este viernes por la noche en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, cerca de Ezeiza, Buenos Aires, generando alarma entre los vecinos de la zona. El origen del estallido aún se desconoce.
Video: una enorme explosión desató un incendio en Ezeiza y alarma entre los vecinos
Las detonaciones se escucharon hasta en Ciudad de Buenos Aires. En Ezeiza, estallaron ventanas y vidrieras por la explosión
Los centros de salud cercanos recibieron alrededor de 20 heridos leves, además de dos policías y una embarazada intoxicados, y una persona que sufrió un infarto.
El intendente de Ezeiza aseguró, en la mañana del sábado, que fueron “todos dados de alta" y que la mayoría presentaba "problemas respiratorios, por la inhalación de monóxido de carbono” generado por la combustión de neumáticos de una de las fábricas.
Si bien algunos heridos fueron derivados a otras clínicas para estudios, aseguró que “ninguno había sido llevado a ningún lugar con heridas de gravedad o algún tipo de riesgo para su salud”. El fuego está controlado pero no apagado.
Las autoridades habían emitido un alerta rojo para toda la región del sur del conurbano debido a la enorme nube negra que se elevó tras la explosión, cargada de sustancias tóxicas y potencialmente peligrosas. Sin embargo, este sábado, el intendente indicó que si bien hay “mucho humo” producto de la quema de cubiertas, “no hay ningún tipo de problema para los vecinos, para los que vivimos en las inmediaciones”.
Cómo fue la enorme explosión en Ezeiza
Según pudo saber Noticias Argentinas, el siniestro ocurrió cerca de las 21 en una empresa de agroquímicos. La onda expansiva afectó además a una fábrica de plásticos, otra de pinturas y otra de gomas, lo que generó una columna de humo que se propagó rápidamente.
También fue alcanzado un depósito de Iron Mountain, la misma papelera que en 2014 sufrió un incendio en su antigua sede del barrio porteño de Barracas, donde murieron nueve bomberos al derrumbarse un muro del edificio.
Por ahora, se desconoce si había personal dentro de las plantas al momento de la explosión.
Explotaron ventanas y vidrieras
La detonación se escuchó a varios kilómetros, incluso en la Ciudad de Buenos Aires. Las vibraciones provocaron roturas de vidrios y ventanales en viviendas cercanas y en el centro comercial Los Nogales, en Tristán Suárez, donde estallaron vidrieras de distintos comercios.
Vecinos de Ezeiza reportaron un fuerte olor similar al de la pólvora, aunque se trataría de sustancias tóxicas. Por ese motivo, las autoridades pidieron a los residentes que permanezcan en sus casas con puertas y ventanas cerradas.
“Hay heridos leves. Fueron varias explosiones muy fuertes, pero todavía no sabemos cómo se originaron. Estamos tratando de garantizar la seguridad de los vecinos”, indicó el intendente de Ezeiza Alejandro Granados a Todo Noticias.
En las redes sociales circularon numerosos videos grabados por los propios vecinos, en uno de los cuales se ve a operarios corriendo para ponerse a resguardo en el momento exacto de la explosión.