Desapareció durante 7 años hasta que encontraron su cuerpo atorado en una chimenea

muerte joshua maddux 2 La cabaña donde encontraron al joven desaparecido.

Desaparición e insólita muerte

Aquella desaparición silenciosa, sin signos de lucha ni pistas, dejó a una comunidad de 7.500 almas en vilo. Nadie imaginaba que el cuerpo de Joshua Maddux yacía a menos de un kilómetro de distancia, atrapado en la chimenea de una cabaña abandonada, en una posición fetal que desafiaba toda lógica.

Su hallazgo muerto en agosto de 2015 no solo cerró un capítulo de agonía, sino que abrió un torbellino de interrogantes: ¿accidente desafortunado o crimen oculto?

La policía de Estados Unidos lo clasificó como desaparecido no sospechoso, asumiendo que un adulto de 18 años podría haber huido. Volantes con su foto —sonrisa tímida, cabello castaño revuelto— se esparcieron por el pueblo, pero las pistas se evaporaron como niebla matutina.

Siete años después, un constructor local que visitaba ocasionalmente las cabañas para chequeos notó un hedor persistente. En junio de 2015, con permisos en mano, inició la demolición del lugar. El 7 de agosto, mientras una excavadora desmantelaba la chimenea de ladrillo se encontró al joven muerto, en posición fetal con piernas sobre la cabeza, estaba cubierto de hollín y deshidratado por el aire seco de las montañas. Sin ropa, solo calcetines y la camiseta térmica enrollada.

No había signos de trauma violento: ni fracturas, ni heridas punzantes. La causa probable de muerte: hipotermia, con temperaturas cayendo a -6°C en mayo de 2008. Diez años después, en 2025, el caso de desaparición y muerte de Joshua Maddux resuena como un eco montañoso.