Liberaron al único detenido por el crimen de Sebastián Codina y el caso sigue en una nebulosa

Sebastián Codina Bandes.jpg Sebastián Codina Banes, el joven que desapareció en Guaymallén.

Es que el propio fiscal que investiga el crimen le dio un recupero de libertad en la tarde del miércoles ya que no puedo recabar evidencias de mayor contundencia sobre su supuesta autoría en el asesinato de Sebastián Codina. De todas formas, continuará imputado en el expediente.

De esta manera, Ariel Rosales quedó en la misma situación procesal que su padre, Daniel Alejandro Rosales, quien había sido detenido en noviembre pasado como partícipe del crimen pero luego quedó librepor la falta de pruebas, aunque imputado.

El misterio de Sebastián Codina

El 17 de enero de 2023 Sebastián Codina estuvo en la Feria del Usado en Guaymallén. No solamente porque testigos aseguraron que tenía una reunión pactada con el dueño sino porque en las últimas semanas se incorporó al expediente el informe de geoposiciamiento de su celular.

El artefacto estuvo ese día en calle Agustín Álvarez al 412. Luego se apagó ya que no hay rastros de más movimientos, dejó de contestar los mensajes repentinamente y quedó en calidad de desaparecido.

Darío Sebastián Codina Bandes Hay una recompensa por datos certeros sobre lo que pasó con Sebastián Codina.

A partir de ese punto surge una nebulosa. Sobre todo teniendo en cuenta que en la Feria del Usado de Guaymallén trabajan algunas personas vinculadas al mundo delictivo ya que utilizan ese espacio para vender objetos robados, según confirmaron fuentes policiales.

Hasta ese día, Sebastián Codina estaba viviendo en una pequeña propiedad en la feria donde trabajaba en la playa de estacionamiento y como changarín. La teoría es que su empleador le dio una habitación donde vivía junto a Ariel Rosales, con quien tenían una mala relación motivada por problemas con el dinero y con el consumo de alcohol. En ese contexto es que este joven habría cometido el crimen con la ayuda de su padre, Daniel Rosales.