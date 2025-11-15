Tornado en Mendoza: este fenómeno llegó a un departamento de la provincia

Muchos fenómenos meteorológicos han llegado a la provincia de Mendoza, pero ninguno se compara a este. Un tornado llegó al departamento de Malargüe en la provincia de Mendoza y un usuario capto la imagen y lo compartió en redes sociales. A continuación te contaremos este gran suceso.
Por qué se forman los tornados
Un tornado es uno de los fenómenos más severos y destructivos que se producen sobre la superficie de la tierra. Es una combinación de la fuerza del viento rotatorio que en ocasiones puede alcanzar los 500 km/h y la diferencia de presión que se generan en áreas muy localizadas.
En la Argentina hay una mayor frecuencia entre octubre y marzo, comprendiendo la región formada por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y el este de las provincias de Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero.
La forma más familiar con la que identificamos un tornado a simple vista es la nube grande, oscura y rotante, pero a veces puede suceder que esa nube embudo sea invisible y puedas detectar el fenómeno mediante un remolino de objetos levantados o un sonido fuerte similar al de un tren de cargas o muchos camiones juntos aproximándose.
Donde sucedió
Durante una jornada caracterizada por alertas climáticas en la Patagonia, un tornado apareció en la región del yacimiento Corcovo, situado en la frontera entre Neuquén, La Pampa y Mendoza, generando una intensa respuesta en las redes sociales. La aparición del fenómeno ocurrió el lunes por la tarde y quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó.
El fenómeno se produjo en un contexto de alerta amarilla por tormentas y granizo emitida para parte del territorio neuquino. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas ya venían siendo inestables desde el fin de semana.