Tornado en Mendoza: este fenómeno llegó a un departamento de la provincia

La forma más familiar con la que identificamos un tornado a simple vista es la nube grande, oscura y rotante, pero a veces puede suceder que esa nube embudo sea invisible y puedas detectar el fenómeno mediante un remolino de objetos levantados o un sonido fuerte similar al de un tren de cargas o muchos camiones juntos aproximándose.

Donde sucedió

Durante una jornada caracterizada por alertas climáticas en la Patagonia, un tornado apareció en la región del yacimiento Corcovo, situado en la frontera entre Neuquén, La Pampa y Mendoza, generando una intensa respuesta en las redes sociales. La aparición del fenómeno ocurrió el lunes por la tarde y quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó.

Por este tornado filmado en las últimas horas en Malargüe. pic.twitter.com/QevpVITtmE — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 12, 2025

El fenómeno se produjo en un contexto de alerta amarilla por tormentas y granizo emitida para parte del territorio neuquino. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas ya venían siendo inestables desde el fin de semana.