Tornado no supercelular sorprende a Neuquén: el fenómeno que se registró en la provincia

tornado neuquen Así se vio el impactante tornado en Neuquén.

Según confirmó Defensa Civil provincial, el tornado no generó daños materiales ni personales, manteniéndose fiel a las características típicas de estos fenómenos de corta duración.

La particularidad del evento radica en que se trató de un tornado no supercelular, es decir, que no se originó a partir de una supercélula tormentosa, que son las formaciones más comunes asociadas con tornados de gran intensidad.

¿Qué es un tornado no supercelulares y cómo se forman?

Según el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de la NOAA, los tornados no supercelulares representan aproximadamente el 20% de todos los tornados registrados a nivel mundial. A diferencia de los tornados clásicos que nacen de supercélulas, estos fenómenos se desarrollan en condiciones meteorológicas diferentes y generalmente menos intensas.

Existen principalmente dos tipos de tornados no supercelulares, los asociados a sistemas convectivos cuasilineales (QLCS) y las trombas terrestres. Los tornados QLCS se forman en líneas de fuertes tormentas eléctricas y tienen la particularidad de manifestarse frecuentemente durante la noche y la madrugada.

Aunque pueden ser impresionantes visualmente, estos tornados tienden a ser más débiles y de menor duración comparados con sus contrapartes supercelulares.