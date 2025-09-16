Inicio Sociedad Brasil
Tornado de fuego en Brasil: el impactante fenómeno en campos de caña de azúcar

Este increíble fenómeno sucedió en Brasil y miles de personas se quedaron impactadas con su legada. Sigue leyendo para conocer todos los detalles

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres
Se producen cuando un incendio forestal

Se producen cuando un incendio forestal, o especialmente una tormenta de fuego , crea su propio viento, que puede generar grandes vórtice

Se registró un peligroso tornado de fuego en una plantación de caña de azúcar en São Paulo, Brasil. Los bomberos actuaron rápidamente para controlar las llamas que se habían esparcido por toda la zona cultivada, generando una impresionante columna de fuego giratoria que captó la atención por su rareza y espectacularidad.

Qué sucedió en Brasil

Los bomberos actuaron rápidamente para controlar el fuego, que se había esparcido por toda la plantación. La intervención de los equipos de emergencia fue crucial para evitar que el fenómeno se extendiera a zonas aledañas y causara mayores daños materiales o ambientales.

Un "tornado de fuego" es un fenómeno natural poco común que ocurre cuando el aire y las llamas forman una columna de fuego giratoria, similar a un tornado. Este evento fue captado en video en Brasil, registrándose casos documentados en Aracatuba en 2010 y más recientemente en Santa Helena de Goiás en 2019.

Estos eventos se forman en condiciones de sequía extrema, con vientos fuertes y baja humedad, y son a veces llamados "demonios de fuego" o "redemoinhos de fogo". La combinación de factores atmosféricos específicos es lo que permite la formación de estas impresionantes columnas de fuego giratorias.

¿Por qué ocurre?

Las condiciones atmosféricas específicas favorecen su formación, requiriendo una combinación precisa de factores meteorológicos y ambientales. No es un fenómeno que pueda ocurrir en cualquier circunstancia, sino que necesita condiciones muy particulares.

tornado de fuego
Los tornados de fuego pueden hacer que los incendios sean m&aacute;s fuertes al succionar aire

Los tornados de fuego pueden hacer que los incendios sean más fuertes al succionar aire

Se necesita sequía, altas temperaturas, baja humedad del aire y vientos turbulentos para que se produzca este tipo de evento. Estas condiciones crean el ambiente propicio para que las llamas puedan formar el característico vórtice giratorio que define a este fenómeno.

Los incendios forestales y las quemas de cultivos pueden proporcionar el fuego y el calor necesarios para iniciar el fenómeno. En el caso específico de São Paulo, la quema en la plantación de caña de azúcar generó las condiciones ideales para la formación de este espectacular tornado de fuego.

