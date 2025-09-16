Tornado de fuego en Brasil: el impactante fenómeno en campos de caña de azúcar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alertarojanot/status/1966866033840460124&partner=&hide_thread=false Tornado de fuego Adamantina, Brasil pic.twitter.com/iHcazXLaO1 — Alertageo (@alertarojanot) September 13, 2025

Estos eventos se forman en condiciones de sequía extrema, con vientos fuertes y baja humedad, y son a veces llamados "demonios de fuego" o "redemoinhos de fogo". La combinación de factores atmosféricos específicos es lo que permite la formación de estas impresionantes columnas de fuego giratorias.

¿Por qué ocurre?

Las condiciones atmosféricas específicas favorecen su formación, requiriendo una combinación precisa de factores meteorológicos y ambientales. No es un fenómeno que pueda ocurrir en cualquier circunstancia, sino que necesita condiciones muy particulares.

tornado de fuego Los tornados de fuego pueden hacer que los incendios sean más fuertes al succionar aire

Se necesita sequía, altas temperaturas, baja humedad del aire y vientos turbulentos para que se produzca este tipo de evento. Estas condiciones crean el ambiente propicio para que las llamas puedan formar el característico vórtice giratorio que define a este fenómeno.

Los incendios forestales y las quemas de cultivos pueden proporcionar el fuego y el calor necesarios para iniciar el fenómeno. En el caso específico de São Paulo, la quema en la plantación de caña de azúcar generó las condiciones ideales para la formación de este espectacular tornado de fuego.