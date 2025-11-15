Milei lanzó el Programa Federal de Primera Infancia: de qué se trata

Programa-Federal-de-Primera-Infancia-del-Ministerio-de-Capital-Humano-1 Los primeros años de vida son los más importantes para el crecimiento de los niños. Por ello, este Plan Nacional tiene el objetivo de acompañar y fortalecer las diferentes estrategias de cuidado y educación destinadas a los chicos en esta etapa.

Qué es el Programa Federal de Primera Infancia

El Programa Federal de Primera Infancia busca asegurar que los niños en sus primeros años tengan las condiciones necesarias para un desarrollo saludable, utilizando un enfoque federal, priorizando la vulnerabilidad y vinculando el financiamiento al logro de metas.

La implementación y ejecución de las políticas de atención está principalmente en manos de las provincias, que deben articular acciones con instituciones locales (como los Centros de Desarrollo Infantil, CDI) y las familias beneficiarias.

De esta manera el gobierno nacional de Javier Milei, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Capital Humano, cumple un rol de supervisión, capacitación, asistencia técnica y, fundamentalmente, financiamiento.

Ministerio-de-Capital-Humano.jpg La Resolución 631/2025 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano crea el Programa Federal de Primera Infancia (PEPI).

Hay que tener en cuenta que el financiamiento estará basado en los resultados, estableciendo un esquema vinculado al cumplimiento de objetivos, transfiriendo los fondos (por ejemplo, mediante un monto per cápita o vouchers mensuales en función de la cantidad de beneficiarios efectivamente registrados.

Por otra parte, el programa impulsado por esta gestión es la búsqueda de financiamiento y auditoría por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Objetivos principales del Programa Federal de Primera Infancia