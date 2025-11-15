El gobierno nacional de Javier Milei oficializó mediante la Resolución 631/2025 el Programa Federal de Primera Infancia (o PEPI), que depende del Ministerio de Capital Humano. Si bien el concepto de Plan Nacional de Primera Infancia ya existía en gestiones anteriores, ahora el esquema es de gestión descentralizada (ejecución provincial con rectoría nacional).
Milei lanzó el Programa Federal de Primera Infancia: de qué se trata
El gobierno de Milei oficializó el Programa Federal de Primera Infancia que depende del Ministerio de Capital Humano. Objetivos y destinatarios
El Programa Federal de Primera Infancia busca garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas desde el embarazo hasta los 48 meses (4 años), especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social en todo el país.
El programa prioriza a las provincias y departamentos con mayor vulnerabilidad social, basándose en el Índice de Pobreza Infantil (IPI).
Qué es el Programa Federal de Primera Infancia
El Programa Federal de Primera Infancia busca asegurar que los niños en sus primeros años tengan las condiciones necesarias para un desarrollo saludable, utilizando un enfoque federal, priorizando la vulnerabilidad y vinculando el financiamiento al logro de metas.
La implementación y ejecución de las políticas de atención está principalmente en manos de las provincias, que deben articular acciones con instituciones locales (como los Centros de Desarrollo Infantil, CDI) y las familias beneficiarias.
De esta manera el gobierno nacional de Javier Milei, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Capital Humano, cumple un rol de supervisión, capacitación, asistencia técnica y, fundamentalmente, financiamiento.
Hay que tener en cuenta que el financiamiento estará basado en los resultados, estableciendo un esquema vinculado al cumplimiento de objetivos, transfiriendo los fondos (por ejemplo, mediante un monto per cápita o vouchers mensuales en función de la cantidad de beneficiarios efectivamente registrados.
Por otra parte, el programa impulsado por esta gestión es la búsqueda de financiamiento y auditoría por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Objetivos principales del Programa Federal de Primera Infancia
- Mejorar la calidad de atención y crianza: se elevan los estándares de los servicios dirigidos a la primera infancia, articulando intervenciones entre Nación, Provincias y entornos familiares.
- Fortalecer la institucionalidad: refuerza la capacidad de gestión y articulación de las políticas de primera infancia a nivel nacional y provincial.
- Mejorar la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI): establece estándares comunes de calidad en la atención, cuidado y estimulación brindada en los CDI y Espacios de Primera Infancia (EPI).
- Reducir la malnutrición y la morbimortalidad materno-infantil: se busca promover el cuidado de la salud de las madres gestantes y los niños, haciendo hincapié en la alimentación saludable y equilibrada, en línea con la Ley de los "Mil Días".
- Fomentar el desarrollo integral temprano: estimular el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de los niños para prepararlos para el aprendizaje escolar.
- Ampliar el acompañamiento familiar: fortalecer las estrategias de apoyo y acompañamiento a las familias en la tarea de crianza.
- Generar sistemas de información integrados: crear herramientas de monitoreo y seguimiento para orientar la toma de decisiones basada en resultados.