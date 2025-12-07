"El granjero asesino": confesó 8 crímenes pero habría cometido más de 18 homicidios.

Asesino granjero islandés

La gran relación entablada con Guðmundu, el nuevo jefe, le permitió recibir como regalo una granja llamada Öxl en la región de Breidavik, en Snæfellsnes, donde Pétursson se instaló con su esposa, Pórdís Ólafsdóttir.

Más allá de hay diferentes datos de cómo fueron sus asesinatos, muchos de ellos formaron parte de una leyenda popular creada 300 años después de su ejecución, y se estima que los crímenes cometidos por este sujeto fueron entre 9 y 18.

La mayoría de las víctimas del "granjero asesino" fueron viajeros y peones que llegaron a Öxl en busca de trabajo, pero esa información difiere en lo que fue el "modus operandi", ya que algunos señalaron que los cortó con su hacha y otros que los ahogó.

La gente iba desapareciendo sin dejar rastros ni huellas, y las sospechas sobre "Axlar-Björn" eran cada vez más visibles, debido a que las víctimas habían sido vistas por última vez en la granja del asesino serial o en cercanías de ella.

Encima, los caballos y otras posesiones del granjero aumentaban, lo que se tornó aún más sospechoso, pero estaba a salvo debido a la protección que le dio Guðmundur, según los documentos de la época.

"Axlar-Björn" finalmente fue detenido por las autoridades y confesó 9 asesinatos, pero los agentes a cargo de la investigación encontraron más cadáveres al requisar otros sectores de su granja.

Al momento de ser indagado tras la aparición de esos cuerpos, el asesino serial islandés aseguró que había encontrado restos enterrados en su tierra y decidió enterrarlos en otro lugar, sin notificar a las autoridades ni trasladarlos a un cementerio.

Ante la debilidad de sus dichos, los funcionarios judiciales descartaron esta versión y un juez en lo criminal condenó en 1596 a "Axlar-Björn" (tenía 41 años) a morir en la horca y posteriormente en la rueda de ejecución: de ese modo su cuerpo fue desmembrado y cada pieza fue colocada en una estaca.

La esposa de Pétursson, Pórdís, quien estaba embarazada en ese momento, fue obligada por las autoridades judiciales a presenciar la ejecución de su pareja y después fue acusada de ser cómplice de su esposo en los asesinatos e incluso de cometer ella misma algunos de esos crímenes.

La mujer también fue condenada a muerte, pero la ejecución nunca se concretó. Meses después nació su hijo, Sveinn "Skotti" Björnsson, quien creció lejos del trabajo agrícola, transformándose en un vagabundo y un delincuente.

Asesino granjero placa

Después de varios años de vivir en la marginalidad y tras cometer distintos delitos, "Skotti" fue ahorcado por una violación cometida en 1648 ya cuando tenía 52 años y era padre de Gísli "Hrokur" Sveinsson.

"Hrokur" también creció en ese ambiente de ilegalidad y se transformó en otro delincuente -tercera generación- y fue ejecutado en 1657 por el robo y posterior crimen de un hombre llamado Hrafna Gunnarsson y de su criado Hiloki.

Las últimas palabras del nieto de "Axlar Björn" antes de su ejecución fueron: "¡Si fuera libre, los mataría a todos y comería su carne!".