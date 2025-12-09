Como Báez Sosa, pero en Tunuyán: se complican los "boxeadores", acusados de intentar matar a la salida de un boliche

jesus moyano golpeado golpiza tunuyan (1) La vìctima, Jesús Moyano.

Los abogados defensores solicitaron que queden libres y que se cambie la imputación a un delito más leve. Por ejemplo, apuntaron que se trató de una legítima defensa o un exceso de esta. De hecho, Pancho Cuello declaró en la causa que la víctima le había tirado una piña que alcanzó a esquivar y por eso luego lo golpeó. También plenatearon teorías alternativas como lesiones en riña o lesiones graves dolosas, todos delitos excarcables.

Sin embargo, el juez Fernando Ugarte se inclinó por la teoría de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva bajo la figura de tentativa de homicidio. De esta forma, seguirán alojados en la cárcel mientras avanza la causa por la pelea en un boliche de Tunuyán.

Pelea casi fatal

En la madrugada del domingo 16 de noviembre pasado, un grupo de jóvenes se encontraba saliendo del boliche Colombia, ubicado en la localidad de Colonia Las Rosas, Tunuyán. Por motivos que no están del todo claros, pero seguramente motivados por el consumo excesivo de alcohol, se desató una pelea entre grupos de jóvenes en las inmediaciones del lugar.

La investigación sostiene que Kechu Moyano se metió para separar a los grupos pero se terminó llevando la peor parte. Para la Fiscalía, Pancho Cuello le propinó un golpe de puño en el rostro que lo dejò tirado inconsciente en el piso. Acto seguido, Pato Ramírez lo continuó golpeando en al menos 8 ocasiones más.

Jesús Moyano fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli y luego derivado al Hospital Central, donde permaneció varios días en coma y en terapia intensiva. Por los golpes que sufrió en la pelea le diagnosticaron una fractura de cráneo con sangrado interno por la cual corrió riesgo su vida. Actualmente se encuentra dado de alta, pero con consecuencias neurológicas.