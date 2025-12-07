Buscan a tres montañistas en el cerro Punta Negra en Tunuyán con un gran operativo

El Cerro Punta Negra es considerado de dificultad intermedia

El cerro, de aproximadamente 4.400 metros sobre el nivel del mar, forma parte de la Cordillera Frontal/Cordón del Plata, en la confluencia de los arroyos Grande y Cajón de Arenales, cerca de la Ruta Provincial 94.

El Cerro Punta Negra es considerado de dificultad intermedia para montañistas y senderistas, y es muy frecuentado por visitantes durante todo el año.

Cerro Punta Negra.jpg El Cerro Punta Negra está a 14 kilómetros al oeste del Manzano Histórico, en Tunuyán.

Sus rutas de ascenso —como la que atraviesa el refugio Scaravelli— incluyen senderos de montaña y tramos con acarreo. Desde el Manzano Histórico se accede a la zona por un camino de tierra, y la subida suele demandar entre tres horas y media y cinco, según la experiencia y el ritmo de cada caminante.

