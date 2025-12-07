El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que se puso en marcha un operativo de búsqueda de tres montañistas en el Cerro Punta Negra, ubicado en el departamento de Tunuyán.
Buscan a tres montañistas en el cerro Punta Negra en Tunuyán con un gran operativo
Fuerzas federales, provinciales y guardaparques trabajan para dar con el paradero de los montañistas extraviados en la zona cercana al Manzano Histórico
Las tareas comenzaron este domingo a las 18 y están a cargo de la Región III de Gendarmería Nacional, la Agrupación XI “Cuyo”, el Escuadrón 28 “Tunuyán”, el Grupo Alférez Portinari y el Grupo Especializado en Alta Montaña, junto a efectivos del Ejército Argentino, la Policía de Mendoza y guardaparques provinciales.
Los equipos iniciaron el ascenso por diferentes senderos con el objetivo de cubrir la mayor superficie posible del cerro, que se encuentra en el distrito de Los Chacayes, a unos 14 kilómetros al oeste del Manzano Histórico, dentro del Área Natural Protegida Manzano–Portillo de Piuquenes.
El Cerro Punta Negra es considerado de dificultad intermedia
El cerro, de aproximadamente 4.400 metros sobre el nivel del mar, forma parte de la Cordillera Frontal/Cordón del Plata, en la confluencia de los arroyos Grande y Cajón de Arenales, cerca de la Ruta Provincial 94.
El Cerro Punta Negra es considerado de dificultad intermedia para montañistas y senderistas, y es muy frecuentado por visitantes durante todo el año.
Sus rutas de ascenso —como la que atraviesa el refugio Scaravelli— incluyen senderos de montaña y tramos con acarreo. Desde el Manzano Histórico se accede a la zona por un camino de tierra, y la subida suele demandar entre tres horas y media y cinco, según la experiencia y el ritmo de cada caminante.
