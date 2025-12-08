Los andinistas argentinos que se habían perdido en el cerro Punta Negra, en Tunuyán, fueron rescatados en buen estado de salud y ya fueron asistidos por una ambulancia del Ejército Argentino. Mientras, rescatistas constataron que los turistas australianos estaban sin problemas y seguirán su travesía a pie hasta Chile.
Rescataron a 3 andinistas que estaban perdidos en el cerro Punta Negra, en Tunuyán
Son 2 soldados y un amigo que se perdieron en un cerro de Tunuyán. Los andinistas están en buen estado. Mientras, los turistas australianos siguen hacia Chile
Las dos búsquedas comenzaron en la noche del domingo y madrugada del lunes. Un grupo de andinistas está compuesto por 2 soldados del Ejército Argentino y un amigo de los mismos que intentaron subir el cerro Punta negra, en Tunuyán.
Al parecer, las malas condiciones del tiempo de la noche complicaron la expedición y enviaron una alerta por haber perdido el camino que debían seguir.
Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino y la Patrulla de Rescate de la Policía comenzaron la búsqueda sin resultados.
Los andinistas perdidos quedaron a salvo
En la mañana de este lunes, los soldados del RIM 11 y su amigo fueron vistos en un sobrevuelo que hizo el helicóptero de la Policía, e hicieron contacto con ellos.
Hicieron una maniobra para bajar en una zona segura, los subieron a la aeronave en la que los llevaron hasta el Manzano Histórico.
Allí fueron atendidos por médicos de ambulancias del Ejército Argentino, quienes aseguraron que estaban en perfecto estado de salud, a pesar del frío y las horas de espera.
Los andinistas australianos siguen su travesía hacia Chile
En un primer momento se creyó que 2 turistas oriundos de Australia también estaban en peligro al intentar hacer el camino desde el paso internacional Portillo de Piuquenes, en Argentina, hacia el paso Teniente San Gabriel, en Chile.
En la mañana de este lunes, los andinistas fueron encontrados en la zona del Portillo, en el límite con Chile. Allí fueron examinados y constataron que estaban en perfecto estado, sin problemas y que seguirían la travesía.