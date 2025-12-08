Rescataron a 3 andinistas que estaban perdidos en el cerro Punta Negra, en Tunuyán

Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino y la Patrulla de Rescate de la Policía comenzaron la búsqueda sin resultados.

Los andinistas perdidos quedaron a salvo

En la mañana de este lunes, los soldados del RIM 11 y su amigo fueron vistos en un sobrevuelo que hizo el helicóptero de la Policía, e hicieron contacto con ellos.

Hicieron una maniobra para bajar en una zona segura, los subieron a la aeronave en la que los llevaron hasta el Manzano Histórico.

rescate busqueda andinistas tunuyan helicoptero El helicóptero de la Policía encontró y asistió a los andinistas perdidos en el cerro Punta Negra de Tunuyán. Foto: Gentileza

Allí fueron atendidos por médicos de ambulancias del Ejército Argentino, quienes aseguraron que estaban en perfecto estado de salud, a pesar del frío y las horas de espera.

Los andinistas australianos siguen su travesía hacia Chile

En un primer momento se creyó que 2 turistas oriundos de Australia también estaban en peligro al intentar hacer el camino desde el paso internacional Portillo de Piuquenes, en Argentina, hacia el paso Teniente San Gabriel, en Chile.

En la mañana de este lunes, los andinistas fueron encontrados en la zona del Portillo, en el límite con Chile. Allí fueron examinados y constataron que estaban en perfecto estado, sin problemas y que seguirían la travesía.