Pelea hasta matar: sacó la llave cruz del baúl tras un choque y le dio un golpe mortal en la cabeza

En medio de la pelea, conforme a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal provincial, el primero de ellos “tomó una llave cruz del baúl y junto a su compañero fueron hacia el vehículo en el que estaba la víctima”.

Allí A.M.C.G abrió la puerta del conductor, sacó a Villagra de la camioneta y mientras lo sostenía de la ropa, E.S.O comenzó a golpearlo con la llave cruz en la zona de la cabeza y la parte superior de la espalda.

La autopsia tras la pelea determinó que la víctima cayó al suelo de manera inmediata y falleció debido a un traumatismo de cráneo grave.

Pelea hasta matar: cargos por homicidio simple

Este domingo se desarrolló en Neuquén la audiencia imputativa, donde la fiscal del caso Lucrecia Sola formuló cargos a los dos hombres por el delito de homicidio simple, en calidad de coautores, tras la feroz pelea.

Durante la jornada, la fiscal informó que, entre la prueba recolectada, figuran imágenes de cámaras de seguridad, así como el secuestro de prendas de los acusados y la llave cruz utilizada en el hecho, la cual tenía manchas de sangre. También se sumaron testimonios de diferentes testigos que vieron la agresión.

Como medida cautelar, se requirió que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva por seis meses ante la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Cristian Piana, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por un plazo de medio año.