El robo en un local de motos en Guaymallén terminó con 4 chicos de entre 13 y 17 años detenidos y la recuperación de los rodados 0km que habían sacado los presuntos autores. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, reclamó leyes nacionales para responder a estos delitos cometidos por menores que son inimputables.
Por el robo de motos 0km de Guaymallén detuvieron a 4 chicos de entre 13 y 17 años
Fueron detenidos en allanamientos tras el robo en un local de motos en Guaymallén. La ministra Mercedes Rus reclamó leyes para los delitos cometidos por menores
El robo ocurrió alrededor de las 5.30 del domingo en el local de Pueyrredón Motos, ubicado en calle Bandera de los Andes al 2390, casi esquina con calle Fleming, de Guaymallén.
A esa hora sonó la alarma de monitoreo privado, y la empresa intentó comunicarse por teléfono con los dueños del comercio. Al no tener respuesta llamaron al 911 y fueron hasta el lugar.
Constataron que los delincuentes se las habían ingeniado para ingresar y robaron 2 motos: una marca Honda 300 cilindradas y otra Honda Tornado 300 cilindradas, además de cascos.
Además, las cámaras de la zona del Ministerio de Seguridad, captaron el momento en que los 4 delincuentes escaparon en las 2 motos robadas.
Allanamientos, captura y secuestro tras el robo de motos
La Policía trabajó durante todo el domingo para encontrar a los autores del robo, quienes fueron identificados por las diferentes cámaras de seguridad que captaron el momento en que escaparon.
Luego de una serie de allanamientos en Guaymallén, la Policía capturó a 3 chicos de entre 13 y 17 años, y recuperó las motos que habrían robado.
Ante este hecho, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, indicó en un posteo en su cuenta de X: "La Policía de Mendoza recuperó las motos robadas esta madrugada en un comercio de Guaymallén. El trabajo de la División Sustracción de Automotores terminó con 4 menores detenidos, todos de entre 13 y 17 años".
Detalló: "El robo fue en Pueyrredón Motos, donde sustrajeron motos 0 km y varios cascos. Con cámaras, ciberpatrullaje y allanamientos se identificó a los involucrados y se secuestraron elementos clave".
La ministra felicitó a los policías por su trabajo en este robo y reclamó: "Con urgencia necesitamos agilidad en las leyes nacionales para responder a estos delitos cometidos por menores".