Por el robo de motos 0km de Guaymallén detuvieron a 4 chicos de entre 13 y 17 años

Constataron que los delincuentes se las habían ingeniado para ingresar y robaron 2 motos: una marca Honda 300 cilindradas y otra Honda Tornado 300 cilindradas, además de cascos.

detenidos robo motos guaymallen 3 Al igual que las motos, la Policía recuperó los cascos robados del local de Guaymallén. Foto: Ministerio de Seguridad

Además, las cámaras de la zona del Ministerio de Seguridad, captaron el momento en que los 4 delincuentes escaparon en las 2 motos robadas.

Allanamientos, captura y secuestro tras el robo de motos

La Policía trabajó durante todo el domingo para encontrar a los autores del robo, quienes fueron identificados por las diferentes cámaras de seguridad que captaron el momento en que escaparon.

Luego de una serie de allanamientos en Guaymallén, la Policía capturó a 3 chicos de entre 13 y 17 años, y recuperó las motos que habrían robado.

detenidos robo motos guaymallen 4 Los presuntos autores del robo de motos en Guaymallén habían sido tomados por las cámaras de seguridad. Foto: Ministerio de Seguridad

Ante este hecho, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, indicó en un posteo en su cuenta de X: "La Policía de Mendoza recuperó las motos robadas esta madrugada en un comercio de Guaymallén. El trabajo de la División Sustracción de Automotores terminó con 4 menores detenidos, todos de entre 13 y 17 años".

Detalló: "El robo fue en Pueyrredón Motos, donde sustrajeron motos 0 km y varios cascos. Con cámaras, ciberpatrullaje y allanamientos se identificó a los involucrados y se secuestraron elementos clave".

La ministra felicitó a los policías por su trabajo en este robo y reclamó: "Con urgencia necesitamos agilidad en las leyes nacionales para responder a estos delitos cometidos por menores".