Video e imágenes sensibles: una pelea dejó un joven muerto a la salida de una fiesta de egresados

Según pudo investigar Agencia Noticias Argentinas, el fatal enfrentamiento ocurrió al terminar la fiesta de egresados del IPEA 237 San Antonio, que se celebraba en el salón de la Sociedad Italiana.

Testigos relataron que una discusión entre varias personas escaló rápidamente a una riña que culminó con el ataque letal contra Carabajal.