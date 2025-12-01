Una trágica pelea dejó sorprendido a todos en la localidad de Melo, en el sur de Córdoba, donde un joven de 26 años, identificado como Jerónimo Carabajal, perdió la vida tras ser apuñalado en la vía pública en las primeras horas del reciente domingo. Un video muestra la violencia del hecho.
Video e imágenes sensibles: una pelea dejó un joven muerto a la salida de una fiesta de egresados
El acto de violencia quedó grabado en un video y conmociona a todo el mundo. Sucedió al finalizar una fiesta de egresados
Según pudo investigar Agencia Noticias Argentinas, el fatal enfrentamiento ocurrió al terminar la fiesta de egresados del IPEA 237 San Antonio, que se celebraba en el salón de la Sociedad Italiana.
Testigos relataron que una discusión entre varias personas escaló rápidamente a una riña que culminó con el ataque letal contra Carabajal.
El agresor, un hombre de 30 años, se dio a la fuga inmediatamente a bordo de una camioneta blanca. El vehículo fue captado en un video que circuló en redes sociales, lo que facilitó su búsqueda. Horas más tarde, la Policía logró detener al sospechoso del episodio de violencia con desenlace fatal.
Video de la pelea tras la fiesta de egresados
Actualmente, las autoridades se encuentran investigando las causas que desencadenaron la violenta pelea al salir de la fiesta de egresados y trabajando para esclarecer por completo el trágico hecho.